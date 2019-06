Hoy el SNTE 58 efectuará paro de labores en escuelas del sistema educativo estatal

Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció un paro laboral este lunes en todos los planteles del sistema educativo estatal, en protesta por el no pago de la segunda quincena de mayo.

Convocó a todos los maestros y personal de apoyo y asistencia a la educación, agremiados a esa sección sindical, a sumarse a la manifestación de este lunes, para exigir el pago del salario que ya fue devengado.

“No hay cambio de decisión, la suspensión se hará en todos los planteles educativos del sistema estatal, porque no permitiremos que suceda otra circunstancia en próximas quincenas”, advirtió.

Manifestó que el salario de los trabajadores de la educación es un derecho constitucional, lo que significa que el Gobierno del Estado y la autoridad educativa han incumplido y “repudiamos enérgicamente esa actitud”.

Asimismo, Castruita Hernández hizo un llamado a los docentes a que no se dejen engañar ni amedrentar por las autoridades educativas de que si suspenden habrá sanción, ya que “la sanción es para ellos por no pagar oportunamente el salario devengado con su profesionalismo todos los días en las aulas”.

Respecto a la postura que dio el gobernador y funcionarios de las Secretarías de Finanzas y de Educación, manifestó que “vergüenza les debería dar, hacer cualquier comunicado, justificando su irresponsabilidad”.

Reiteró que el llamado es para que todas las escuelas del sistema educativo estatal suspendan clases este lunes, “confiando que el SNTE, les da la certeza de que nuestras acciones además de ser legítimas son indispensables”.

Comentó que el paro laboral es respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y se realizarán todas las medidas que sean necesarias para que se realice el pago a todos los trabajadores.

Castruita Hernández consideró que el argumento del Gobierno estatal de que no cuentan con recursos y que el Gobierno Federal no otorga apoyo, no justifica la tardanza en el pago, pues como autoridades tienen a su alcanza todo tipo de medidas para evitar justo lo que ocurrió.

Por su parte, Soralla Bañuelos de la Torre, secretaria general de la sección 34 del SNTE, informó que, junto con integrantes del CEN, se reunió con el gobernador Alejandro Tello, quien se comprometió a realizar todo lo necesario para cumplir con el pago del salario adeudado.

Indicó que, como resultado del encuentro, las dirigencias de las secciones 34 y 58 acompañarán al gobernador a la Ciudad de México, para continuar con las gestiones necesarias y “no dar marcha atrás hasta que todos los trabajadores agremiados a este sindicato reciban su salario”.