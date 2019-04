Exige Tello a secretaria de Gobernación presencia inmediata de la Guardia Nacional en Zacatecas

El mandatario sostuvo una reunión de trabajo con Olga Sánchez Cordero

Le solicitó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no abandone a los zacatecanos en seguridad y otros temas

También le pidió su respaldo para el pago de la nómina educativa, la aportación federal al Programa 3×1 y agilizar la construcción del Sistema Milpillas

CIUDAD DE MÉXICO. El gobernador Alejandro Tello Cristerna exigió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la presencia inmediata en Zacatecas de la Guardia Nacional, porque, dijo, los grandes esfuerzos que realizan las autoridades estatales sólo fructificarán con el respaldo del Gobierno federal.

Este jueves, el mandatario se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) para reiterarle la exigencia de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no abandone a los zacatecanos en la contención de la violencia en el estado, pues es indispensable su apoyo, ya que garantizar la seguridad es una responsabilidad compartida.

Dijo que su gobierno hace lo humanamente posible; sin embargo, se tiene un grave problema por la presencia en el territorio estatal de cinco grupos delictivos, lo cual ocasiona que la gran mayoría de hechos de violencia estén vinculados directamente con los delitos de narcotráfico, los cuales son de índole federal.

“Necesitamos con urgencia que la Guardia Nacional inicie operaciones en Zacatecas, ya que tenemos un clima de violencia intergrupal, que ha costado la vida a mucha gente”, enfatizó el titular del Ejecutivo.

Alejandro Tello aseguró que la secretaria Olga Sánchez fue receptiva a las demandas; “estoy seguro que tendremos respuesta positiva”.

Respaldo al Programa 3×1

Por otro lado, el titular del Ejecutivo estatal informó que, derivado de la reunión de trabajo que sostuvo con la secretaria de Gobernación, le planteó la exigencia ciudadana y gubernamental de respaldar a Zacatecas y, en general, al país con la aportación federal al Programa 3×1.

Dijo que la funcionaria reconoció las bondades que el programa tiene para las comunidades con altos índices de migración, y se comprometió a revisarlo. “Confío en que serán sensibles para apoyar a las y los migrantes”.

Gestiona gobernador liberación de recursos para la nómina magisterial

Ante el retraso que ha tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para enviar a Zacatecas la aportación federal para el pago de la nómina magisterial de algunos subsistemas educativos, el gbernador Tello también le solicitó a Olga Sánchez Cordero su respaldo para la liberación del recurso.

Le informó que la Federación ya había ofertado a Zacatecas el apoyo de 400 millones de pesos, pero no han fluido; “y ya estamos muy preocupados, porque se viene la quincena y el fin de mes y no tenemos dinero para hacerle frente”, precisó.

Alejandro Tello explicó que le hizo ver a la secretaria que el tema se puede convertir en un problema social, pues no es un asunto de voluntad política, sino de falta de recursos, por lo que no hay manera de que la entidad le haga frente a los pagos. “Zacatecas solo no puede”, añadió.

El mandatario aseguró que la titular de la Segob giró instrucciones para revisar el caso, a fin de que fluya el recurso de manera inmediata y se evite una problemática social, toda vez que son miles de maestros los afectados, por lo que Alejandro Tello espera que a inicios de la semana entrante llegue el dinero al estado.

“Apelamos a la voluntad de la Federación para encontrar una solución a este tema”, añadió el gobernador, quien a la par espera que de manera paulatina se avance en la federalización del sistema educación, tal como ya sucede en Michoacán.

Buscan soluciones para construir el Sistema Milpillas

La construcción del Sistema Milpillas, para el cual ya hay etiquetados 500 millones de pesos, fue otro tema que el gobernador le planteó a la secretaria, con el objetivo de que juntos, Federación y estado, encuentren soluciones para continuar la obra que atendería la problemática de desabasto de agua en Zacatecas.

En la reunión, se explicó que el Gobierno federal no ha dado una respuesta para la realización de la consulta pública que planteó López Obrador, mediante la cual se preguntará a los zacatecanos si quieren que se construya la presa.

Tampoco ha venido a Zacatecas un grupo de expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar la viabilidad de la obra, como le ofreció al gobernador la titular de la dependencia, Blanca Jiménez.

Al respecto, Alejandro Tello dijo que la secretaria de Gobernación se comprometió a hablar con la directora de la Conagua, con la intención de avanzar en la consulta o encontrar alguna solución para comenzar el ejercicio de los 500 millones de pesos ya etiquetados para la presa.

A la reunión acompañaron al gobernador el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro; el titular del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández, y el secretario de Agua y Medio Ambiente, Luis Fernando Maldonado Moreno.