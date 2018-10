Se suma Spauaz a paro nacional en defensa de la universidad pública y en exigencia de recursos

Imagen de archivo

El paro fue convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios

La segunda quincena de octubre “está garantizada, pero eso no soluciona” el problema en los próximos meses: Pedro Martínez

El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) se sumó al paro nacional convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), en defensa de la universidad pública y para exigir recursos que permitan a varias instituciones del país solventar sus requerimientos financieros en el cierre de año.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, informó que en este momento la única alternativa para los trabajadores universitarios es movilizarse, ya que está en riesgo que la administración central solvente los compromisos contractuales e incluso el salario durante noviembre y diciembre.

Informó que el rector le notificó que no habría problema en el pago de la segunda quincena de octubre, ya que el Gobierno federal dispersará 42 millones de pesos por concepto de subsidio ordinario, pero el problema será en los próximos meses, pues se requiere de una aportación extraordinaria.

“El rector me habló y me dijo que en México ya le dieron un adelanto para la siguiente quincena pero a lo mejor no se paga el 29 o 30, sino hasta el 31 o primero de noviembre. La quincena está garantizada, pero eso no soluciona, porque el rector requiere de 430 millones de pesos para cerrar el año y eso no está garantizado”, expresó.