La Jiribilla 13/06/2018

UNO: “Necesitamos más debates”

Ayer los zacatecanos tuvieron la oportunidad de ver, leer y/o escuchar dos debates; el primero fue el de los aspirantes a dirigir la capital de Zacatecas, no fue malo pero como en este y el mismo debate presidencial, los formatos y tiempos son insuficientes para explicar muchas de las propuestas y posturas políticas de los candidatos o de los partidos políticos.

No es para menos.

Esto se debe, como lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, a una falta de cultura del debate a los pocos ejercicios que se dan en esta materia en los medios de comunicación, centros educativos y obviamente a una falla en la formación de ciudadanía de las autoridades electorales.

Vienen tiempos de regenerar todo.

DOS: “Ismael Solís bajo la guillotina”

No se sabe qué enjuagues ilegales o poco claros cometió Ismael Solís que está a punto de ponerse bajo la guillotina. El mensaje del gobernador sobre la transparencia y respeto a las instituciones de control interno fue casi dedicado en cuerpo y alma al aún transportista de origen jerezano.

Todo indica que la pifia fue tal, que pasando el proceso electoral, si es que no antes, Ismael Solís estará fuera de la administración estatal y de pilón otros funcionarios más, si siguen de opacos y poco colaborativos correrán la misma suerte.

TRES: “Estemos atentos”

En realidad no importa a quién se apoye en la elección y considerando que el caso de Anaya debe investigarse, hasta por la misma honorabilidad de Ricardo, es pésima noticia para nuestra vapuleada democracia atestiguar el uso brutalmente político de la PGR y los escenarios cada día más claros de que el TEPJF tendrá un papel determinante en la posible manipulación de las elecciones.

Estemos atentos y exijamos sea quien sea el afectado que nuestras instituciones estén a la altura del reto que representan nuestras próximas elecciones.

COLOFÓN: “Soledad Luévano necesita ponerse las pilas rumbo al Senado”

¿Aprueba usted la ausencia de Soledad Luévano, candidata al Senado por Juntos Haremos Historia, en el foro empresarial realizado en la capital de Zacatecas?

60% No, no se justifica.

30% No me importa.

10% Sí.

[email protected]

@ElJornalero_ljz