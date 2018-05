Trabajaré para mejorar las condiciones de nuestros policías: Salvador Llamas

Salvador Llamas, candidato a diputado local por el Distrito 1 de la capital FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

“El tema de seguridad debe ser prioridad para las autoridades”

Salvador Llamas, candidato a diputado local por el Distrito 1 de la capital, conjuntamente con el candidato a la presidencia de la capital por el PVEM, Cuauhtémoc Calderón, se reunieron con integrantes de la policía de esta ciudad para escuchar las principales peticiones de este sector, se informó en un comunicado.

Una de las principales preocupaciones de estos elementos son los bajos salarios, ya que desde hace 10 años no les han aumentado su sueldo y mencionaron que actualmente este es insuficiente para vivir ya que no les alcanza más que para lo básico, otra de las preocupaciones que manifestaron los policías es la mala ubicación de las instalaciones de su lugar de trabajo , ya que el inmueble no cuenta con vías de acceso rápido, además de que no cuenta con la infraestructura necesaria para que ellos pueda realizar sus labores adecuadamente.

Otra de las principales preocupaciones de la policía de esta ciudad capital, es la falta de herramientas de trabajo ya que no cuentan con uniformes ni armas para desempeñar su trabajo, además que el tema de inseguridad que actualmente se vive en el Estado, los ubica en un elevado nivel de vulnerabilidad.

Es por todo esto que Salvador Llamas se comprometió a bajar recursos y apoyar al presidente municipal que se le dé un mayor equipamiento automotriz y uniformes, además de buscar las condiciones para que se les de un aumento de sueldo y prestaciones dignas para el cuerpo de policía municipal.