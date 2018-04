La Jiribilla 24/04/2018

CIUDAD DE MÉXICO. De acuerdo con las cifras más actualizadas del Instituto Nacional Electoral sobre la audiencia registrada en el primer debate entre candidatos presidenciales, se han tenido hasta ahora 4.8 millones de reproducciones en Facebook; 885 mil visualizaciones en You ube; 950 mil espectadores en Twitter y fue trending topic a nivel mundial, según lo dio a conocer el consejero presidente, Lorenzo Córdova en su cuenta de Twitter FOTO: LA JORNADa

En un desplegado publicado en varios medios de comunicación, los gobernadores tricolores dieron su respaldo y apapacho a José Antonio Meade y a Silviano Aureoles, gobernador perredista, de Michoacán; quién manifestó el pasado fin de semana su apoyo al tricolor.

¿Qué indica el desplegado?

Por un lado el respaldo de los gobernadores para que Meade no escuche las voces que piden sus declinación.

Aún vienen cosas por ver, Meade sigue vivo, con el respaldo de los gobernadores y con mucho dinero.

Resulta que después de los festejos, al equipo de Ricardo Anaya ya se le acabo la fiesta, el equipo de verificado desnudó la mentira y verdades a medias que utilizó el candidato del Frente durante el primer debate entre los aspirantes a la presidencia de México.

El hashtag #MentirasDeAnaya es tendencia número uno a nivel nacional cosa que al final se aclaró que durante la gestión de AMLO como jefe de gobierno no subió el secuestro, ni bajó la inversión, ni votó por Salinas en 1988.

¿Y el fracaso de la amnistía?

También el señor Anaya dio información a medias o francamente falsa sobre el diagnóstico que se presentó sobre las cifras de violencia en Colombia y El Salvador.

Algunos hacen todo para ganar y ahora vemos que Anaya no solo traiciona, también miente descaradamente.

La acusación que hizo el candidato a la Presidencia de la coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, respecto a los tres supuestos departamentos de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, no inscritos en su declaración patrimonial, también llegó al mundo de las noticias falsas y medias verdades.

Resulta que este escándalo detonado en 2016 por el diario Wall Street Journal y que el mismo diario aceptó como nota falsa, ayer en el debate Pepe Meade lo retomó para golpear al líder de la contienda López Obrador.

Según reporta verificado a través de la revista Proceso, se trata de tres inmuebles: uno ubicado en la calle Heriberto Frías 1519, delegación Benito Juárez, y dos departamentos en los números 301 y 302 dela calle Odontología 57, delegación Coyoacán. Según consta en el folio real 9056296 inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el departamento de la Benito Juárez era propiedad de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien lo adquirió en 2002, cuando aún no era cónyuge del candidato. De acuerdo con el mismo documento, la vivienda fue vendida en diciembre de 2015 a Julio Scherer, abogado de López Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En ese año, la investigadora ya tenía una relación sentimental con el tabasqueño.

Respecto a los otros dos departamentos, en noviembre de 2016 el abogado del exjefe de gobierno aseguró que las propiedades habían sido transferidas a uno de sus hijos en el año 2005. Esta información la hizo pública, luego de que, en abril de ese mismo año, el diario estadunidense The Wall Street Journal publicó una nota en la que documentó que los inmuebles no habían sido incluidos en la declaración pública de bienes del ahora candidato. Sin embargo, de acuerdo con las actas del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México con número de folio real 613504 y 613505, López Obrador aún figura como propietario de los inmuebles. En septiembre de 2016, César Yáñez, vocero de Morena, explicó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que el candidato presidencial aún aparecía como propietario de los dos inmuebles porque éstos se encuentran en un juicio testamentario. Según explicó, en 2003, Rocío Beltrán, primera esposa de López Obrador, murió sin dejar testamento, por lo que la cesión de derechos de las propiedades a sus hijos está en litigio

COLOFÓN: “El horror se hace presente”

Los tres estudiantes de cine desaparecidos hace más de un mes en Jalisco fueron golpeados, asesinados y sus cuerpos disueltos en bidones con ácido en una finca ubicada en el municipio de Tonalá, informó la Fiscalía estatal. “

Si bien, por la historia de tropelías no podemos confiar al 100% en las autorizases, el simple hecho de contemplar esta versión nos llena de indignación y coraje por este terrible hecho.

Nos urge un comenzar un cambio profundo en lo político y como sociedad.

