Pedro Coronel nació un 25 de marzo de 1923. Con esta obra, perteneciente a la colección del Museo que lleva su nombre, lo recordamos en La Gualdra

La Gualdra 332 / Río de palabras

Ay mi niño, no puedo creer que de un día para otro hayas crecido tanto, tanto. Mira nada más, si parece que fue ayer cuando me dijeron que estaba de encargo, que dentro de nueve meses te tendría en mis brazos, para enfrentar los dos juntos al mundo. Ay, mi niño, si vieras cuánto miedo me daba pensar en qué iba a hacer yo sola contigo sin saber cómo bañarte, cómo atenderte, cómo darte tu comida. Fueron difíciles esos primeros años, mi niño, tú seguro no los recuerdas. Luego la fortuna nos cambió para bien (bueno hasta ahora), de eso seguro que sí te acuerdas porque fueron los años más felices que tuvimos. Tú eras todo para mí y yo todo para ti. Viajamos juntos, aprendimos tantas cosas. No sé, mi niño, ¿por qué tuvo que cambiar todo?, ¿por qué nuestra suerte se vino para abajo? Mira nada más, ahora estás ahí con esa maleta, todo ansioso con la cara llena de felicidad, ni siquiera te imaginas cómo te va a ir luego de que cruces por esa puerta. Ay mi niño, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué te irás con ella? ¿Por qué me vas a dejar sola?