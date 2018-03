Los 50 años de la galería Arvil

–Yo –interviene Armando– empecé de la manera más humilde, que era trabajar en las noches en un turno de siete a 11 que me convenía, por el sueldo extra. Tendría yo 18 años y me ocupaba de la librería. Fue muy bonito. Quedé huérfano a los 16 años y había que trabajar para comer, por eso me quedaba de siete a 11 de la noche. Para mí, la pintura fue un descubrimiento, porque nunca antes tuve acceso a ella. En mi casa había periódicos, revistas y algunos libros, pero nunca la variedad de Misrachi. Fui feliz y resulté buen empleado, porque Alberto Misrachi me pidió que entrara de tiempo completo: de las nueve de la mañana a las 11 de la noche, con dos sueldos buenos. Víctor entró después.

–Sí, me voló un dibujo de Eisenstein porque me decía: Tú no lo vas a cuidar .

–Un poco. Tengo cuatro años menos que Armando, quien cumple 83 el 30 de marzo, yo cumplo 79 también en marzo.

–¿Para vender un cuadro hay que cotorrear muchísimo?

–Aprendimos, éramos muy jóvenes, no teníamos ninguna experiencia en ese ramo.

–Recuerdo que en la galería Misrachi, de la avenida Juárez, entraban muchos gringos.

–Ahí vimos desfilar a Siqueiros, al Dr. Atl, a Juan Soriano (recuerdo que en la calle de Hamburgo expusimos 50 obras desconocidas del Dr. Atl y 75 dibujos a lápiz de color de Francisco Toledo); en fin, todos los artistas importantes de aquella época pasaron por nuestra galería. Y todos los coleccionistas. Acuérdate, Elena, que el presidente de la República despachaba en el Palacio Nacional. Todos los que tenían que ir al Palacio pasaban por Misrachi, que tenía una vitrina fantástica sobre la avenida Juárez. Empezamos a trabajar muy jóvenes, sin experiencia; la galería de Arte Misrachi fue nuestra universidad. Ahí nos interesamos por la pintura, la música, la literatura, la poesía.

–¿Cuántos años han vivido juntos?

–Sesenta años.

–Qué bárbaros, merecen un premio.

–Lo que empezó como un trabajo para ganar un sueldo se volvió una obsesión y el arte se convirtió en nuestra pasión. Después de Misrachi, Víctor trabajó en la RCA Víctor. Montó un departamento de música clásica y la introdujo en México; yo abrí la sucursal de Misrachi en la Zona Rosa. Ahí conocí a una pareja muy simpática, Hans Beimler y Anita Boyer, canadienses. Un día, Anita me dijo: Armando, ¿por qué no hacemos una librería elegante, fina? Yo había tenido un problema con el primo de Alberto Misrachi, quien me espetó: Ni eres judío, ni eres pariente. Hasta aquí llegaste . Cuando Anita me hizo la propuesta de hacerme socio, abrí Dalis, por Discos, Arte, Libros: Dalis. Estuve seis años ahí hasta un día que tuve problemas con mis socios y le propuse a Víctor: Tú y yo sabemos hacer esto, ¿por qué no nos lanzamos? De ahí surgió Arvil. Míranos aquí, 50 años después. Empezamos en un local en Hamburgo 241, casi esquina con Sevilla y Praga; ahí duramos ocho años. Nuestra primera pasión fueron los libros y la música. Intentamos tener un gran acervo de los libros más sofisticados. Por decirlo de alguna manera, nos especializamos en libros de arte del mundo entero y encontramos muchos compradores, Luis Barragán, entre otros. A nuestra librería llegaban los intelectuales. Álvaro Mutis tenía su despacho muy cerca de Arvil, se aburría en su oficina y venía a vernos. Si había algo urgente, ya sabían dónde encontrarlo. McCann Erickson, la agencia de publicidad número uno que dirigía Chaneca Maldonado, nos quedaba cerca y nos caían García Márquez; Jomí García Ascot; Fernando del Paso; Silvia Lemus; Eugenia, la hija de Alfonso Caso, muy guapa; María Luisa Mendoza. Todos pasaban a vernos porque éramos los únicos que traíamos libros del mundo entero.

–También la American Book Store de Bob Hill…

–Pero eran libros en inglés. Nosotros los teníamos en francés, chino, japonés, alemán, arte, arquitectura, teatro, danza, diseño, obras fantásticas que no se conseguían en ninguna otra parte. En esa época, en los años 70 nadie tenía acceso a esos libros. Ahora sí es muy fácil.

–Se volvió un lugar de encuentro de la inteligencia –tercia Víctor– porque lo que ofrecíamos era inencontrable . Algunos intelectuales nos culpan de su cultura, Alberto Ruy Sánchez y Marcelo Uribe acudían al menos una vez por semana. Ahora que estamos recibiendo los textos para el homenaje de nuestros 50 años, nuestros seguidores nos hacen ver en qué grado influimos en ellos. Muchos acompañaron a sus padres cuando era niños, obviamente no compraban, pero hojeaban los libros. De todos, el más constante fue Alberto Ruy Sánchez. Obviamente Carlos Monsiváis nos buscaba porque teníamos revistas que le hacían falta: Plays and players, Films and filming, que para su programa en Radio Universidad fueron básicos, como Cahiers du Cinema.

–También nos interesó la danza – interviene de nuevo Víctor– la música. Fuimos muy amigos de Ana Mérida. Por ella conocimos a su papá y nos hicimos fanáticos de su obra y su persona. Lo cuidamos, lo acompañamos.

–Cuando empezamos en Hamburgo –cuenta Armando– la librería era lo importante, la galería era sólo un pequeño espacio al fondo. Hicimos exposiciones de tal envergadura que ya para el tercer año tomamos el piso de arriba porque la galería creció; ese fue el fin de la librería. Era difícil hacer las dos cosas. Un galerista serio tiene que leer miles de catálogos, críticas de arte, conocer bien a su clientela para saber qué sugerirle. En el caso de Barragán sabíamos exactamente que lo japonés era su gran interés. Fue un trabajo muy bonito porque hemos entregado nuestra vida a la promoción del arte en México y en el mundo, y ahora nuestro currículum tiene más de mil entradas, además de las 80 exposiciones de Frida Kahlo en las que participamos y la de cinco mujeres que tuvo enorme éxito: Carrington, Izquierdo, Rahon, Kahlo y Varo.

–¿Están muy satisfechos con su vida?