Si hay fraude, a ver quién va a “amarrar al tigre”: AMLO

Acapulco, Gro. Trasladar al Poder Judicial las acciones de combate a la corrupción y conformar una nueva Suprema Corte de Justicia en los tres primeros años del próximo gobierno, planteó Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia. En la 81 Convención Bancaria, afirmó estar totalmente de acuerdo con la inversión extranjera en el sistema financiero y sostuvo que no es de la idea de confiscar bienes, llevar a cabo expropiaciones o nacionalizaciones .

Tercero de los candidatos de coaliciones electorales que se presentaron en el foro bancario, advirtió que no frenará el descontento popular en caso de un fraude en la elección presidencial del 1º de julio.

Después del 1º de julio yo me voy a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas. Si se atreven a un fraude me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar el tigre. Quien suelte el tigre que lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro , aseguró. Por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean libres y limpias y que el pueblo decida. Estoy bien y de buenas, tengo mucho tiempo en primer lugar, con 15 puntos arriba en las encuestas. Falta poco y me va a dar mucho gusto trabajar con los bancos , dijo. Fue la segunda ocasión que se presenta como candidato presidencial en una convención bancaria, como hace seis años.

Inició su presentación ante los directivos de los 50 bancos con actividades en México con la afirmación de que en un eventual go­bierno suyo no vamos a afectar a la banca en nada . Ofreció respeto a la autonomía del Banco de México y, de manera muy específica , se declaró partidario de mantener los equilibrios económicos.