“Aristocracia de Hacienda”, brazo armado del PRI para tapar corruptelas a sus ex gobernadores: Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que el Gobierno Federal a través de la PGR y en connivencia con la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, trama una “estrategia perversa” para “tomar el control” de este personaje que se ha señalado como operador del desvío de recursos en detrimento del patrimonio de aquella entidad.

Expuso que la dependencia federal busca acreditar el delito de tortura en perjuicio del detenido “para luego atraerlo y buscarle la libertad condicional”.

Al respecto de esta presunción –de tortura contra Gutiérrez Gutiérrez- que el propio precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña ha expuesto, dijo, “estamos abiertos absolutamente a que los organismos defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales investiguen y certifiquen tanto las condiciones del detenido como el apego al debido proceso en este caso.

“Lo pueden hacer y nos sometemos a lo que se conoce como el protocolo de Estambul para que se hagan todas las pruebas, el examen que sea necesario. Estamos ante una argucia que es propia de algunos de los abogados defensores de este tipo de casos pero no le va al gobierno de la República andar cayendo en estas maniobras”.

Javier Corral Jurado estuvo ayer en la ciudad de Zacatecas en tránsito de la Caravana por la dignidad que encabeza en reclamo de la extradición del ex gobernador de aquella entidad, César Duarte, y asimismo, “de que le levanten el castigo” al estado norteño, pues luego que las investigaciones desvelaran un presunto desvío de recursos hacia el Comité Ejecutivo Nacional de PRI para sufragar campañas políticas en Chihuahua y otras entidades mediante la operación de Gutiérrez Gutiérrez, la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le negó recursos extraordinarios convenidos por 900 millones de pesos.

El mandatario señaló ayer en el discurso dado en la Plazuela Goitia del Centro Histórico de Zacatecas como responsable del “empobrecimiento de México con sus políticas económicas”, pero también de haberse convertido en “el brazo armado del PRI para taparle las corruptelas a sus ex gobernadores”, a la que denominó “aristocracia de Hacienda”, misma que dijo, tiene ya 30 años de presencia transversal tanto en los gobiernos del PRI como los del PAN.

Precisó que las investigaciones iniciadas desde hace un año y tres meses por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a la administración anterior, derivaron en 39 carpetas que se siguen por distintos delitos “de corrupción política en el estado”, entre ellos, peculado agravado, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, uso abusivo de funciones y facultades y ejercicio indebido de competencias en detrimento del patrimonio del pueblo chihuahuense.

De estas 39 carpetas de investigación 16 se han judicializado y faltan por presentarse ante los jueces otras 23, por lo que adelantó que el proceso durará varios años ya que “se trata de una inmensa red de corrupción política que se tejió y que tiene que ser debidamente investigada” y descartó que obedecieran sus resultados o intenciones a la coyuntura electoral rumbo al 2018, pues dijo el proceso electivo que lo llevo al poder tuvo carácter plebiscitario, en el sentido de que el pueblo de Chihuahua pidió así que se atacara la impunidad y corrupción de la administración anterior.

Se han girado 30 órdenes de aprehensión por estos hechos también expuso, y cumplimentado 16, mediante las que 15 personas se han vinculado a proceso todas con medidas cautelares de prisión preventiva, entre las que se encuentra el citado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

El propio ex gobernador de Chihuahua, y actual prófugo, César Duarte Jáquez, acumula 10 órdenes de aprehensión que le implican en delitos patrimoniales contra el estado norteño mayores a mil 200 millones de pesos, y se espera que acumule más en próximos días, que se agregarán al expediente de extradición del ex gobernador.

Javier Corral estuvo acompañado entre otros personajes de Emilio Álvarez Icaza, cabeza de la iniciativa “Ahora” y coordinador de la Caravana por la dignidad; la senadora independiente Martha Tagle, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro, que le respaldan en su tránsito hacia la Ciudad de México a la que dijo que arribará el próximo 4 de febrero para realizar una serie de manifestaciones con los reclamos ya mencionados.

Ha recorrido hasta el momento mil 850 kilómetros y cinco estados, ayer en Zacatecas personajes de la vida pública local se hicieron presentes para recibir a la Caravana por la dignidad, entre otros, el coordinador de la fracción de Morena en la 62 Legislatura del estado, Luis Medina Lizalde, figuras del panismo local, del PRD, y otros partidos y organizaciones, así como del presidente del Consejo de Administración de La Jornada Zacatecas, con quien coincidiera en el Senado hace años, Raymundo Cárdenas Hernández, este último, quien se encargó de darle la bienvenida en el acto celebrado en la Plazuela Goitia.

En el evento que tuvo no una copiosa convocatoria pero sí muy plural. Alejandro Enríquez Suárez del Real, presidente de Coparmex Zacatecas, le expresó a Corral Jurado el respaldo de la organización.

Con este mensaje abrió la lista de oradores entre los que estuvo Álvarez de Icaza, quien trajo a colación respecto de las prácticas evidenciadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua también el caso del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, “quien hizo lo mismo que Duarte”, puntualizó.

Ayer la Caravana por la dignidad en su paso por Zacatecas inició en la Máquina 3030 para culminar con una acto en la Plazuela Goitia, en el trayecto se corearon consignas en respaldo a Javier Corral y el pueblo de Chihuahua, la vanguardia de esta comitiva expresaba la exigencia al presidente Enrique Peña Nieto de extraditar a César Duarte.

Homicidio de Miroslava Breach

Respecto al caso del homicidio de Miroslava Breach, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que su gobierno no está protegiendo a nadie, pues aseguró que tiene el compromiso de llegar a la verdad. El panista observó que este caso sigue abierto.

“La Jornada ha dicho muchas mentiras sobre este caso… está utilizando con propósitos muy ideológicos y políticos este tema, que vergüenza que La Jornada de México esté haciendo de este caso de una de sus propias trabajadoras toda esta desinformación, hay toda una campaña de distorsión sobre este tema, nunca hemos dicho que está cerrado el caso, esa es otra de las mentiras de La Jornada… hemos dicho que la investigación tiene ya resultados”.

“Entonces cual es el compromiso de Chihuahua le respondo a La Jornada Zacatecas… es de hacer justicia en el caso de Miroslava y de seguir trabajando en las investigaciones y de seguir trabajando en la captura del o los responsables que sigamos encontrando o que resulten”.