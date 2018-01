Palabras, palabras, palabras

Me interesa el lenguaje, la corrección de su uso; me interesan las lenguas, sus diferentes orígenes, evoluciones, enriquecimientos, empobrecimientos; me interesan las palabras, sus significados, sus usos, sus tropiezos, sus aciertos. Para un escritor estos intereses son naturales; para quien nace con la inclinación de escribir, son congénitos.

Conozco la diferencia entre redactar, escribir, narrar. Son acciones que aprecio y que practico.

Siempre estoy corriendo riesgos, de equivocarme; de juzgar para mis adentros o explícitamente el nivel de conocimiento que los demás tienen respecto a estos intereses míos; el nivel de uso y abuso que escritores y no escritores hacen con estos asuntos congénitos o naturales.

Como dudo tanto de mi propio conocimiento de estas mismas curiosidades hablo despacio y escribo rescribiendo.

Cometo tropiezos o pasos en falso, muchos de los cuales despiertan mi sensación de culpa (a la que, por otra parte, ya no le permito afligirme), pero también incurro en otros que resultan muy divertidos.

Entre estos últimos, ciertos deslices específicamente en la lectura, como cuando en la carretera veo la identificación de la camioneta que circula despacio a mi derecha, la paso, y leo a lo largo de su costado: Auxilio vial altruista, cuando la verdad es que el letrero dice: Auxilio vial al turista.

Río, aunque me recomiendo leer con más cuidado. Sin embargo, no he llegado a dejar de cometer tropiezos de lectura, por más que cada vez que caigo en ellos vuelva a recomendarme leer con más atención lo que leo.

Procuro ayudarme de diferentes maneras. Hago listas de mis errores para ver si, al avergonzarme ante ellas de mis distracciones, aprendo a leer con toda la aplicación que requiere todo escrito.

Mis listas sólo crecen. Padecer vergüenza al verlas tampoco evita el mal. Leo Centro de alegrías, en lugar de Centro de alergias; melancolía por melodía; unitarios por urinarios. ¡Ay!

Me muerdo la lengua, como dicen, antes de acusar a un interlocutor de no entenderme. En vez de dar expresión a una falta de tacto semejante, en lugar de enemistarme con el prójimo, en lugar de menospreciarlo, me pregunto si lo que sucedió en nuestro diálogo fue que el otro no me entendió a mí o, quizás, más probablemente, que fui yo quien no se supo expresar.