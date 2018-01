Ejercerá IZC más de 190 mdp este 2018; las actividades ya están calendarizadas

Para este 2018 el Instituto Zacatecano de Cultura ejercerá un presupuesto de poco más de 190 millones 702 mil pesos y ya tiene calendarizadas sus actividades. Su titular, Alfonso Vázquez Sosa, ofreció una conferencia de prensa para informar lo realizado el año anterior y adelantar mes por mes, lo que habrá para 2018.

Entre otros, y considerado el más importante de entre los eventos especiales, el Festival Cultural Zacatecas 2018, se desarrollará del 24 de marzo al 7 de abril; este año tendrá como eje temático “Expresiones de paz, la cultura como un eje transversal”, con el que se aporta a la reflexión de un tema de interés para México y el mundo, expuso.

Dijo que están garantizados en el presupuesto para este año, además de este festival, el Cultural de la Diversidad Sexual -11 al 18 de mayo-, del Corrido Zacatecas -20 al 23 de junio, Zacatecas del Folclor Internacional “Gustavo Vaquera Contreras” -29 de julio al 15 de agosto-, de Jazz & Blues -16 de agosto al primero de septiembre-, Barroco -24 al 30 de septiembre-, de Arte Infantil “Gachita Amador” –no se precisaron fechas-.

Asimismo se han programado el Festival de Teatro de calle -20 al 27 de octubre-, de Música Manuel M. Ponce -21 a 25 de noviembre-, de Día de Muertos “Fray Joaquín Bolaños”, así como el de Navidad.

Asimismo, las Jornadas “Candelario Huízar” -2 a 7 de mayo-, Lopezvelardeanas -12 a 16 de junio-, y las correspondientes al Día Internacional de la Danza y el Día del Zacatecano.

La calendarización integra también y como primer evento de este 2018, la celebración del 6to. Encuentro de Narrativa Región Centro Occidente -21 a 24 de febrero-, la Feria del Libro Zacatecas -25 de mayo al 3 de junio-, y en el mismo mes, la conclusión del programa de desarrollo municipal (PDCM).

En tanto que en octubre está programada la colaboración con los espacios culturales y museísticos referidos a los resultados de la Convocatoria de la Bienal Femsa, evento que tuvo su primera emisión el pasado 2017.

Alfonso Vázquez Sosa puntualizó también que los programas de Animación y Difusión se mantendrán, y precisó que el ¡Vive la Ciudad!, que está soportado mayoritariamente con recursos federales, y otras actividades como las programas de la Camerata de la Ciudad, el Programa de Fomento a la Lectura, el editorial, y el infantil “Alas y Raíces”, se informarán hasta febrero cuando se publique el presupuesto asignado para los estados desde la Secretaría de Cultura (SE).

Respecto del incremento de recursos destinados a los proyectos que proceden de iniciativas ciudadanas como son el Festival Cultural de la Diversidad Sexual y el Festival de Arte Infantil “Gachita Amador”, quienes tienen una organización externa pero se sostienen con recursos mayoritariamente públicos que se integran al presupuesto global del IZC, comentó que el organismo presentó un anteproyecto del presupuesto en el que se consideró “el comportamiento que tuvo cada festival en cuanto a públicos y necesidades”.

Dijo que muchas veces se hace un planteamiento en el que se contemplan honorarios y difusión, pero no derechos de autor, traslados y hospedajes, por lo que “al momento de hacer las evaluaciones nos damos cuenta que hay que plantear un presupuesto mayor, eso se hizo en este ejercicio último, pero quien determina las cantidades finales” es la Legislatura del estado.

Y sobre el nuevo cambio de fechas para celebrar la Feria Nacional del Libro Zacatecas, observó que fue a petición de los expositores, quienes señalan que las condiciones climáticas les afectan tanto en la afluencia de público como respecto de la integridad de sus materiales.

Dijo que realizarla en espacios cerrados ha implicado “increíbles ahorros”, pues ya no se requiere la renta de toldos y contratación de seguridad, pero este año aún no está definido dónde se desarrollará para subsanar el problema de la exhibición en Ciudadela del Arte donde no fue adecuado el espacio para la accesibilidad de personas con discapacidad.

En cuanto a los aspectos cualitativos comentó que hubo “muchas felicitaciones y reconocimiento a que se le dio “otro perfil, otro nivel”, y también se logró una penetración mayor a nivel nacional, de tal manera “que no fue una feria ya para ver quién va pasando sino que hubo gente que vino a Zacatecas a escuchar conferencias o participar en algún taller”.

Sobre los vínculos que el año anterior se establecieron con la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y la que se desarrolla en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, añadió que permiten aprovechar oportunidades para tener aquí autores de prestigio y editoriales.

El director del Instituto Zacatecano de Cultura expuso respecto de las actividades en el Centro Estatal de las Artes que no existe una plantilla laboral fija porque se realizan allí programas formativos esporádicos, seminarios o cursos cortos “para el perfeccionamiento y capacitación de profesores o personas encargadas de la enseñanza o la dirección artística, no se trata de un centro de iniciación o de formación inicial”.

Destacó de la labor del recién concluido 2017, las políticas de descentralización ejecutadas por los programas de desarrollo cultural municipal mediante las que 26 demarcaciones de las 58 existentes en el estado, se involucraron con la firma de convenios en los que comités de participación ciudadana decidieron respaldar a 174 proyectos.

El funcionario ofreció asimismo datos numéricos y detalles de las labores realizadas tanto en el Archivo Histórico de Zacatecas y los museos de la ciudad, así como en otros espacios y programas inscritos en las labores del IZC este 2017, dirigidos a diferentes públicos y objetivos de gestión y fomento a la cultura en la entidad.