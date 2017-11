Aunque no se lograra nada, la huelga en la UAZ era necesaria, señala docente de Letras

Instalaciones de la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios del estado ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ No realizarla es un voto de confianza y una advertencia para la Rectoría

La huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) era necesaria y debía realizarse para exigir que el cumplimiento de la Rectoría en el pago de salario y prestaciones de fin de año y, aunque no lograra nada, era importante que la comunidad se movilizara en ese sentido, opinó Gonzalo Lizardo, profesor de la Unidad Académica de Letras.

“La huelga era necesaria porque hemos perdido un montón de prestaciones y hemos aguantado, nos han puesto más inspección y más burocracia evaluadora y hemos aguantado, y aparte nos quitan la quincena”, expresó.

Aunque estaba a favor de la huelga, dijo que también es una postura sensata que no se realice para poder concluir con el programa de estudios del semestre en curso, pero el resultado tan reñido muestra que la comunidad está al pendiente de lo que hacen las autoridades.

No realizar la huelga es un voto de confianza y también una advertencia para la Rectoría en el sentido de que ese movimiento podría efectuarse en el próximo emplazamiento, en caso de que no se resuelvan las demandas y se paguen las prestaciones de fin de año. “Si no arreglan esto, la próxima vez que convoquemos seguramente sí va a estallar”.

Lizardo indicó entonces que ambas opciones, realizar la huelga o no eran factibles y tenían razón, pero también era necesario recurrir a ese derecho para ejercer presión sobre las autoridades para que se resuelva el problema.

Reiteró que él estaba de acuerdo con la huelga porque fue el colmo que se dejara de pagar la quincena y que hubiese la advertencia de las autoridades universitarias de no pagar prestaciones en diciembre, de forma que el problema es de la Rectoría y del gobierno federal y estatal.

Un aspecto alentador en el plebiscito realizado el martes, dijo, es que a pesar que hubo un voto corporativizado en contra de la huelga, se reflejó la participación de todos aquellos que están inconformes por la manera en que se está conduciendo la institución.

En ese sentido, se espera que el Sindicato de Personal Académico (Spauaz) ya esté trabajando en el nuevo emplazamiento a huelga, pero por lo pronto es importante mantenerse al pendiente respecto a lo que ocurre con la gestión de recursos extraordinarios para el pago de salarios y prestaciones en diciembre, según expuso Lizardo.