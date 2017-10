Juan Carlos Villegas. [Detalle]. Acrílico y óleo / tela. 50 x 50 cm.

Con tus cosas y el retrato

hice una gran quemazón

sólo me quedó pa’ rato

tu dichito sin sal y sangrón

pos cui cui ri, pos cui cui ri…

[Canción popular]

Para Juan Carlos Villegas

Me pongo mi corona de flores rojas, me tapo los ojos con las manos y entonces no te veo. No quiero verte. Aunque me salgan lagañas. No voy a verte. No me importa que los ojos se me pongan como jitomates. No te veré. Nunca, nunca, nunca, hasta el final de los días, no voy a verte.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-313