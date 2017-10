Ex rectora de la UPZ asevera que hubo anomalías en Junta Directiva que le notificó su remoción

Exterior de la Universidad Politécnica de Zacatecas n foto: La Jornada Zacatecas

Dice que el tema no se incluyó en la convocatoria ni orden del día de la sesión

Marcela Venegas no desmintió las anomalías detectadas en su administración

Marcela Venegas Badillo, ex rectora de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ), denunció que hubo irregularidades en la Junta Directiva del pasado viernes, en la que se le notificó su rescisión, entre ellas que ese tema no se incluyó en la convocatoria ni orden del día de la sesión, ni se permitió el acceso a integrantes del máximo órgano de gobierno de la institución, sin embargo, no desmintió las anomalías detectadas en su administración.

Trascendió que en la reunión realizada el pasado viernes, la ex rectora no desmintió las irregularidades, algunas documentadas por La Jornada Zacatecas, entre las que destacan la utilización de empresas “fantasma” para la contratación de servicios millonarios a nombre de la UPZ, operaciones irregulares con un despacho contable, el uso de recursos obtenidos a través de las cuotas de inscripción, entre otras.

La Jornada Zacatecas documentó que durante la administración de Marcela Venegas, la UPZ pagó al menos 3 millones 497 mil 822.77 pesos a dos empresas “fantasma” por diferentes bienes y servicios.

Una de las compañías es Kelia Soft S.A. de C.V., la cual recibió por el concepto de “proyecto de investigación norma” un total de 2 millones 700 mil pesos, mientras que la otra empresa, AAMIF Consultores S.C., le facturó a la universidad más de 797 mil 822.77 pesos por una “asesoría en aplicación de estímulos fiscales”.

Sin embargo, los domicilios fiscales reportados por las empresas en las facturas emitidas a la UPZ, uno en Fresnillo y otro en Aguascalientes, están deshabitados o no albergan oficinas.

Tras la destitución de la ex rectora, a través de sus redes sociales, la ex funcionaria informó que en la sesión “no se permitió el acceso a representantes del sector productivo y social de Fresnillo a quienes desconocieron su calidad de integrantes del máximo órgano de gobierno y que además conocen el trabajo y se han dado la oportunidad de visitar las instalaciones de la Universidad y ver el trabajo realizado en mi gestión”.

Señaló que el tema de su permanencia o salida de la UPZ no se incluyó en el orden del día de la convocatoria, además que se le mantuvo encerrada “bajo llave en la reunión” y que no se le permitió tener contacto verbal sola, sino custodiada, con los integrantes del sector social de Fresnillo y compañeros de trabajo que la acompañaron.

Venegas Badillo también expuso que le quitaron el celular mientras se realizaba la sesión de la Junta Directiva y “todos los logros académicos y administrativos perdieron importancia con la finalidad de cumplir con el objetivo que hace un año pensaron que iba a ceder fácilmente, con presión”.

Afirmó que durante la reunión, las autoridades educativas le insistieron en firmar su renuncia e incluso le ofrecieron otro puesto, pero se negó “porque como cualquier trabajador, sea de confianza o no, tengo derechos laborales y humanos, la única salida fue la votación por personas que por conveniencia y sesgadas eran indispensables para cumplir con su cometido”.

Anunció entonces que defenderá sus derechos humanos y laborales, pues “Marcela Venegas no es una mujer que vive de puestos públicos, pero sí una profesionista que ha trabajado por ganarse con trabajo para estar donde está”.

En ese sentido, manifestó que todas las evidencias respecto a las irregularidades que hubo en la sesión de la Junta Directiva las dará a conocer a las instancias laborales correspondientes.

Afirmó que en el periodo en que ocupó la rectoría de la universidad encabezó un proyecto educativo que obtuvo avances importantes, sobre todo porque antes de su llegada la institución estaba desgastada académica y administrativamente.