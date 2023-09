Zacatecas: hallan sin vida a seis de los siete jóvenes secuestrados

Por: ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ •

Zacatecas, Zac. Seis de los siete jóvenes secuestrados por un comando el pasado domingo fueron localizados sin vida al mediodía de ayer en un predio de la comunidad La Soledad, municipio de Villanueva, a 25 kilómetros de la capital del estado.

De acuerdo con información extraoficial, efectivos que sobrevolaban en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal encontraron a los muchachos, de entre 14 y 18 años.

Los seis cuerpos estaban dispersos; el sobreviviente se encontraba arrodillado y fue trasladado en la misma aeronave al hospital general de la capital zacatecana, donde se reportó que se encuentra estable, pero con fracturas por golpes contusos en cabeza y nariz.

La comunidad de La Soledad, donde las autoridades hallaron a las víctimas, está a cinco kilómetros del rancho El Potrerito, perteneciente a la localidad de Malpaso, municipio de Villanueva, donde los chicos fueron levantados el 24 de septiembre.

Al parecer el sobreviviente es Jorge Alberto, de 14 años, y las víctimas serían Jesús, de 18 años; Óscar Ernesto, de 15; Diego, de 17; Sergio Yobani, de 18; Gumaro, de 18, y Héctor Alejandro, de 17, pero hasta ayer la fiscalía estatal no había confirmado esta información.

El martes, los padres y otros familiares de los siete desaparecidos realizaron un bloqueo por más de nueve horas en la intersección de las carreteras federales 23 y 45, en el punto de revisión Unirse, donde policías y militares mantienen vigilancia permanente.

Desde esa caseta se ve la vivienda de la cual fueron sustraídos los muchachos por sujetos armados que previamente hicieron disparos al aire, según pobladores.

La mañana de este miércoles, los padres reanudaron el bloqueo para exigir celeridad en la búsqueda; llevaban apenas una hora en el sitio cuando sus hijos fueron encontrados.

Por la tarde, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió un comunicado oficial, en el cual confirmó que el chico que sobrevivió está hospitalizado, bajo protección de elementos del orden y con acompañamiento de sicólogo .

Predio en el que fueron localizados los siete jóvenes de Malpaso, seis de ellos sin vida, en la comunidad La Soledad, municipio de Villanueva, Zacatecas. Foto ‘La Jornada’

Detalló que del reporte médico se desprende que tiene dos heridas contusas en región occipital, una de ellas con probable trazo de fractura en occipital y ruptura de huesos propios de nariz. Se le realizaron rayos x y tomografía. Su estado de salud se reporta estable .

Sobre los cadáveres, el organismo refirió que permanecen en calidad de no identificados; hasta este momento no se puede confirmar si entre los fallecidos se encuentra la totalidad de los jóvenes privados de la libertad el pasado domingo, hasta que no se agoten las diligencias de reconocimiento , precisó.

Trascendió que al realizar tareas de reconocimiento, personal del Ejército Mexicano identificó un grupo de sujetos armados que viajaban en varios vehículos a la altura de la comunidad de La Cañada, municipio de Villanueva.

Estos últimos comenzaron a disparar a los soldados, por lo que se inició una persecución y un enfrentamiento, en el cual dos pistoleros resultaron abatidos y dos más –originarios de Durango– fueron detenidos. Según fuentes policiales, los civiles formarían parte de la misma célula criminal que secuestró y asesinó a los muchachos de Malpaso.

La tarde de ayer el despliegue de militares y policías se mantenía en la zona limítrofe entre los municipios de Villanueva, Jerez y Zacatecas, con el propósito de localizar a otros presuntos criminales.

Horas antes que se informara del asesinato de seis de los siete jóvenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que el caso seguía en investigación. No se puede informar más, pero hay atención especial , puntualizó.

Matanzas de muchachos, impunes, lamenta la Redim

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) condenó el multihomicidio. Las víctimas, de 14, 15, 17 y 18 años nos recuerdan el horror de estos hechos que se siguen repitiendo en el país en completa impunidad, tales como lo sucedido en Lagos de Moreno, Jalisco, y otros más que se suman a la lista en lo que va del año , recalcó.

Exigió a la fiscalía y al Poder Judicial investigar los hechos y dar con los responsables de este brutal crimen que nos golpea de nuevo como sociedad y que se proteja al único sobreviviente y se le otorguen medidas especiales para salvaguardar su vida y la de sus parientes, así como al resto de las familias de las víctimas .

La Redim exhortó también a las autoridades a que se propicie la creación de espacios que permitan la reinserción de la niñez que ha sido reclutada por agrupaciones de la delincuencia organizada y se sancione este delito.

Silencio y reproches en el Congreso

El pleno de la Cámara de Diputados guardó ayer un minuto de silencio en memoria de los muchachos ultimados; en diferentes tonos, legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano reprocharon la falta de seguridad en diversas regiones del país.

(Con información de Emir Olivares, Alonso Urrutia, Carolina Gómez, Enrique Méndez y Alma E. Muñoz)