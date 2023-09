Rechaza la SCJN atraer litigios de Elektra para no pagar impuestos

En enero pasado la misma sala atendió una solicitud similar. En esa ocasión el proyecto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y se decidió no atraer el amparo y regresarlo al tribunal de origen, donde meses después se ordenó que la empresa pagara los 2 mil 772 millones de pesos que debía, lo cual Elektra hizo finalmente en octubre pasado.

Esta decisión no resuelve el fondo de los casos, que serán devueltos a los tribunales de origen, cuyos magistrados deberán fallar conforme los precedentes fijados en casos similares, tanto en la SCJN como en otros tribunales federales, donde en la mayoría de los asuntos se ha determinado negar los amparos.

Los ministros de la segunda sala consideraron que los cuatro asuntos que la empresa solicitó fueran revisados en el máximo tribunal no tienen aspecto novedoso o trascendente que ameriten su atracción.

Durante la votación, la secretaria de estudio y cuenta confundió el sentido del proyecto, lo que hizo necesario que al final el ministro Pérez Dayán, en su carácter de presidente de la sala, hiciera explícito el fallo.

Tratándose de las solicitudes de facultad de atracción, y considerando que el sentido ha sido ya determinado por la mayoría de quienes votaron en contra, este asunto se resuelve por no ejercer, y a partir de nuestro sistema de turno le corresponderá a quien usted me diga (dijo dirigiéndose a la secretaria) elaborar el engrose, precisamente en los términos pactados por la mayoría, es decir: no se ejerce la facultad de atracción , aclaró Pérez Dayán.

Conforme a este turno, corresponderá a la ministra Ortiz Ahlf hacer el engrose, esto es, el documento donde se plasma formalmente la resolución tomada.