SPAUAZ borra de manera ilegal a 564 sindicalizados del padrón; estos impiden la primera asamblea general

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Un grupo de docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) tomó las instalaciones del Polideportivo para impedir la celebración de la primera Asamblea General del Sindicato del Personal Académico (SPAUAZ) convocada para analizar y, en su caso, votar por alguna de las dos propuestas registradas para reformar los estatutos del gremio.

Los inconformes acusaron al Comité Ejecutivo de excluir a más de 564 docentes del padrón sindical “a su contentillo” y, al final, se acordó instalar una mesa en las instalaciones del sindicato para revisar cada uno de los casos y explicar los motivos por los cuales no fueron incluidos o, en su caso, corregirlos.

María Félix Esparza, ex directora de la Unidad Académica Preparatoria, afirmó que el sindicato convocó a una asamblea informativa en la que es ilegal que se votara una propuesta de reforma que, además, fue elaborada a modo entre el Comité Ejecutivo y el Grupo Plural.

Es decir, afirmó que el Comité Ejecutivo está promoviendo una sola propuesta, cuando la ley federal solicita que se garantice un proceso democrático; en cambio, se realizaron foros que no promovieron la participación.

Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ, respondió que es ilógico suponer que se iba a hacer una votación porque hace 20 años no se logra quórum en la Asamblea General y no había posibilidad de que se lograra en esta ocasión.

Señaló que el proceso para reformar los estatutos del sindicato está claro en la convocatoria, la cual establece realizar una Asamblea General y, si no hay quórum, entonces convocar a una segunda, y si ocurre lo mismo, entonces llevar a cabo un plebiscito.

Sobre la situación de los docentes que no se incluyeron en el padrón, precisó que la Reforma Laboral exige un proceso de reafiliación de los agremiados, el cual no ha sido realizado por muchos profesores. Sin embargo, dijo que en la Asamblea General hubo formatos para realizarlo en caso de que hubiese el interés de los docentes.

Durante la protesta hubo momentos de rispidez entre docentes que estaban a favor de la asamblea, entre ellos Miguel Moctezuma Longoria, y otros en contra como Rolando Alvarado y Alberto Vélez, quienes discutieron porque el primero intercedió a favor de los argumentos de la secretaria general.

En ese momento álgido, señalaron a Moctezuma Longoria que “no tiene ninguna atribución para discutir”, pero Félix Esparza les recordó que el objetivo de la protesta era que la secretaria general explicara la situación de los docentes excluidos del padrón y que no había necesidad de confrontarse con otros docentes.

De su parte, Moctezuma Longoria afirmó que se acabó el tiempo en que los grupos políticos establecían su voluntad en la universidad, por lo que exhortó a discutir con seriedad, ser incluyentes y priorizar al sector de docentes que se encuentran en una condición laboral vulnerable, mientras que muchos más “cobran sin trabajar”.

Alvarado Flores indicó que la decisión respecto a una reforma estatutaria implica que todos los que tengan derecho a votar lo hagan, pero no es válido que el padrón lo elabore solamente la secretaria general o el Comité Ejecutivo, sino que se discuta en todas las delegaciones sindicales.

“Nosotros estaremos conformes única y exclusivamente cuando el padrón esté depurado y visto por todas las delegaciones, porque lo sacaron un día antes y con 563 errores sin la oportunidad de corregir. Si sale un padrón, se debe dar un tiempo para que la gente lo vea y así poder corregir errores”, dijo.

Comentó que los estatutos dejan fuera del padrón solamente a los funcionarios, por lo que es falso que sea requisito tener una evaluación para ser integrado al sindicato y, por ende, todos deben ser incluidos en el padrón sindical.

Rolando Alvarado agregó que es “ilegal que se eliminen a compañeros que no coinciden con la actual dirigencia sindical, bajo el falso argumento de que no se reafíliaron porque si fuera eso, el cobro de las cuotas sindicales se hubiera suspendido y eso no sucedió, los descuentos se siguen dando.”

Por su parte, González Arenas explicó que el padrón sindical debe estar respaldado por formatos en los cuales los docentes manifiesten libremente su voluntad de reafiliarse al SPAUAZ y, si algunos no han realizado el proceso, entonces ese es el motivo de que no aparezcan.

Asimismo, dijo que la inclusión en el padrón también tiene que ver con la carga de trabajo del docente y con su forma de contratación, y, por ejemplo, a quienes laboran bajo el esquema de honorarios no se les puede integrar.

“Desafortunadamente no hubo la sensibilidad por parte de los ahora quejosos para acercarse al sindicato y preguntar la situación, y a quienes se acercaron se les dijo que es un tema personal y que cada docente debe solicitar su reafiliación”, expuso.

Acuerdan revisar cada uno de los casos de quienes no fueron incluidos en el padrón

Luego de la manifestación, González Arenas expuso que el acuerdo consistió en trasladarse a las instalaciones del SPAUAZ y el ofrecimiento es que cada uno de los casos sea revisado para verificar los aspectos legales que impiden que algunos docentes no aparezcan con derechos políticos vigentes.

Precisó que en el padrón sólo se incluye a quienes tienen derechos políticos vigentes y no el padrón total de afiliados que en este momento es de 2 mil 739 profesores, de los cuales hay 389 no tienen derechos políticos vigentes porque tienen cargo de funcionario o de confianza en la administración central de la universidad.

Félix Esparza comentó que la inconformidad reside en que realmente no hubo foros de discusión para construir una propuesta de reforma a los estatutos del SPAUAZ, ya que a muchos se les vetó o sólo se les permitía participar, pero de forma limitada.

Entonces, “el Comité está faltando al principio de democracia que le está pidiendo la reforma, donde debe garantizar la igualdad de todas las partes y ellos se ponen a promover una sola de las propuestas. Dejaron de lado una oportunidad histórica para reformar y consensuar, porque ambas propuestas tienen buenos elementos”.

Por último, Alberto Vélez, delegado sindical de una de las unidades de Ingeniería, señaló “que la exclusión obedece a causas estrictamente políticas. Es increíble que a mí por un lado me reconozcan como delegado sindical, de forma pública participo en las diversas asambleas del sindicato, y aun así me eliminen del padrón”.