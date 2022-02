Zacatecas un estado ¡apestado! y además lo quieren ¡armado!

Por: JOSE DE JESUS REYES RUIZ •

Mientras nuestro estado regresa al color verde en los terrenos de la PANDEMIA, con todo y que se siguen presentando por arriba de 200 nuevos casos diarios y alrededor de 10 defunciones, suponemos que este color se le da porque no hay una saturación importante del número de camas ocupadas en los centros COVID, ni de ocupación en las UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS.

Pero mientras escuchamos que nos informan que la parte más nociva de la CUARTA OLA ha quedado atrás y que la pandemia está a punto de convertirse – suponemos en la segunda mitad del año – en un problema endémico que requerirá cuidados similares a los que se utilizan con el H1N1, es decir, con la influenza como un problema principalmente relacionado al clima y que requerirá seguramente de una vacunación de refuerzo anual.

Sin embargo, el otro de los jinetes del APOCALIPSIS que nos hace sufrir y perder el sueño, el de la VIOLENCIA y la INSEGURIDAD, lejos de disminuir solamente se incrementa todos los días y hoy por hoy no pueden tratarnos de convencer con la historia de que se asesinan entre ellos y que el mayor porcentaje de defunciones se dan dentro de sus filas, lo cual ha dejado de ser una verdad con los 5 asesinatos y secuestro de los estudiantes que recién fueron reportados, o las bajas un día sí y el otro también de elementos de las fuerzas policiacas y de otros miembros de la sociedad civil que nada tienen que ver con el crimen organizado.

Y la sociedad está verdaderamente HARTA de escuchar los exhortos y exigencias de algunos miembros de instituciones, algunas de ellas autónomas, otras dependientes del gobierno para que cesen los asesinatos de personas inocentes “EXIGIMOS JUSTICIA” como si fuera tan sencillo ¡NO LO ES! Por lo que, si bien es loable que se organicen marchas, no lo es que, desde instituciones como DERECHOS HUMANOS, se solicite el fin de la violencia porque, si bien la sociedad civil no tiene que entender que el problema es extraordinariamente complejo, las personas a cargo de las instituciones como a la que hacemos referencia, tendría que tener una mejor idea de la situación y actuar en consecuencia y no pedir o exigir cosas que saben bien no se pueden cumplir.

Pero si nos vamos al extremo de la ESTULTICIA, nos encontramos con el mensaje de una SENADORA, SOLEDAD LUEVANO, recomendando a la gente que se arme y, aún peor el llamado prácticamente a un levantamiento armado por parte del DIPUTADO – cantante – FEDERAL el SEÑOR FLORES que en ambos casos nos muestran la poca formalidad y conocimiento de los legisladores en temas que a todos nos atañen.

Imaginen dos escenarios para probar mi punto: el primero el de una ama de casa que dentro de su bolsa traiga una pistola y que se enfrente con dos adolescentes armados que la atacan, ¿quién creen ustedes resultará triunfador en este injusto enfrentamiento?, o bien imaginemos el levantamiento de una veintena de personas armadas con armamento rudimentario, con – suponemos aunque no lo creemos – EL CANTANTE FLORES y su BANDA por delante saliendo a combatir al CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN con camionetas del año llenas de personajes armados hasta los dientes con armamento de gran calibre, ¿quién creen ustedes resultaría vencedor?

Y sigo preguntándome si de algo sirve el GRITAR QUE, SI NO SE OBTIENE RESPUESTA DE LA FEDERACION HABRÁ QUE COMBATIR A LAS FUERZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO CON LO QUE SE TENGA, suponemos palos y machetes en el mejor de los casos, y ¿ESE ES REALMENTE EL CAMINO QUE NOS PROPONEN LOS LEGISLADRES?

Pero pedir que nuestros legisladores estén bien enterados del tema que nos ocupa es realmente MUCHO PEDIR, es PEDIRLES PERAS AL OLMO, ellos están ahí para ganar dinero y levantar la mano cuando algún superior se los pide NADA MÁS, por triste que esto parezca, NO LOS PUSO EL PUEBLO sino las organizaciones partidarias con el visto bueno de las autoridades correspondientes, las que palomean a uno sí y a otro no, y que no toman en cuenta la preparación del solicitante sino la lealtad – cercana de la lambisconería – de aquellos que desean acceder a la legislatura, o el que sean cuates, compadres o parientes. Así son las cosas de la política en nuestro país.

El problema de la VIOLENCIA y la INSEGURIDAD no se resolverá con esfuerzos menores como los llamados a misa, pero sí se pueden aminorar con estrategias que cuando menos logren alejar a los malosos de la sociedad civil. Y no es armar a la gente por el amor de Dios, TAMPOCO ESTAMOS HABLANDO QUE MÁS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL o de LA MARINA o el EJÉRCITO vayan a servir para MALDITA LA COSA porque su patrullar por las calles más peligrosas no ha demostrado reducir las cifras de asesinatos ni mucho menos la percepción de inseguridad, tampoco cerrar las fronteras interestatales curándose en salud sirven para nada COMO LO HAN HECHO RECIENTEMENTE LOS GOBERNADORES DE DURANGO Y DE AGUASCALIENTES, porque como lo ha demostrado ampliamente un conocedor de la problemática que vivimos, el editorialista de El Universal, HÉCTOR DE MAULEÓN, cuando afirma en sus columnas que los niveles de violencia en lugares como DURANGO son bajos porque la autoridad gubernamental se ha aliado con uno de los bandos y el otro ha tenido que bajarle en su actuar.

El problema de nuestra entidad es que hay dos fuerzas confrontadas y en conflicto como se ha dicho hasta el cansancio, EL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN y el CÁRTEL DE SINALOA, recientemente reforzado por el CÁRTEL DEL NORESTE, pero si la explicación simplista que nos dan de que se trata de un CRUCE DE CAMINOS que llevan a la frontera norte para el TRASIEGO DE LAS DROGAS la pregunta que queda en el aire es que AGUASCALIENTES TAMBIÉN LO ES y ahí no está la problemática en los niveles que vivimos los zacatecanos.

Es claro – para mí lo es al menos – QUE EL GOBIERNO FEDERAL DE AMLO no podrá modificar los escenarios ni con la mejor voluntad ni las fuerzas armadas – GUARDIA NACIONAL, EJÉRCITO y MARINA – mientras no se sienten a platicar con el país consumidor: LOS ESTADOS UNIDOS, para buscar estrategias conjuntas, no se modificará la situación que vivimos, pero es claro que a los ESTADOS UNIDOS no les interesa, mientras tengan las monstruosas ganancias que obtienen con las drogas que se venden en su país, están ocupados en otras problemáticas como la de UCRANIA, aunque sólo en el 2021 hayan muerto más de 100 mil jóvenes sólo por el uso del fentanilo – de frente a los 30 homicidios provocados por la ola de violencia en nuestro país. La delincuencia organizada ha ampliado su espectro de acción con un consecuente daño a la sociedad civil que antes era marginal al problema, hoy por hoy los secuestros, la exigencia del derecho de piso, la introducción de las drogas a través de los taxistas por ejemplo – a los que no les queda otra más que cooperar – o a los antros con la obligada complacencia de los dueños, etc.

El problema es complejo y así debe ser tratado, ¿escucharon INÚTILES LEGISLADORES?