Por: LEONEL CONTRERAS BETANCOURT •

Por fin, fue hasta el viernes 18 de este febrero cuando brilló la luz para los maestros zacatecanos que estuvieron movilizados. Transcurridas dos quincenas sin que les pagaran sus salarios, los maestros estatales acuerpados en la Secc. 58 del SNTE, una vez que cobraron concluyó el paro estatal y cesaron las marchas, las tomas de las presidencias municipales y recaudación de rentas. Pendía además la amenaza de que los maestros federales que son tres veces superiores en número que los del estado, se sumaran al paro en solidaridad con sus colegas agraviados.

En un comunicado videograbado y dado a conocer por las redes sociales la tarde noche del lunes 21 desde la ciudad de México, reproducido literalmente por la prensa escrita, un atribulado David Monreal externo: “Estoy acá y no me voy a mover hasta no lograr que se firme para garantizar el pago de la siguiente quincena de los maestros y estar resolviendo hacia el futuro”. La negociación en el corazón político y financiero presupuestal del país gira en torno a asegurar el pago en el corto plazo la quincena que está a días de vencerse, plasmada con la firma de un convenio mediante el cual: “… por los dos primeros meses, para los cuales le ofrecen 108 millones para enero y otros 108 para febrero, que, aunque no se ajusta ya es menos grave.”, (El Diario NTR, 21 de febrero de 2022).Cual paliativo al dolor de una enfermedad que no cesa, nuestro ilustre mandatario se conforma con lo que la federación le ofrece que aunque no es lo que necesita en algo lo ayuda ante las raquíticas finanzas del estado que gobierna. Un aliciente que no deja de ser un remedio pasajero como una aspirina que se toma para aliviar un dolor de cabeza que se ha tornado en una latosa e interminable jaqueca.

El sistema educativo de Zacatecas data del primer tercio del siglo 19 cuando se publica la Ley General de Enseñanza Pública y su reglamento en 1831, durante el gobierno de Francisco García Salinas, “Tata Pachito”. Derivada de esta ley se creó la Junta Directiva de Enseñanza Pública al año siguiente, encargada de la organización y financiamiento si bien parcial para el establecimiento de escuelas y pago de los maestros de la instrucción en las municipalidades, Reales de minas, haciendas, pueblos y villas del territorio estatal. En la fábrica material de los establecimientos y pago de los maestros, debido a los recursos siempre insuficientes, los padres de familia y vecinos pudientes llegaron a cooperar mediante cuotas voluntarias. El sistema educativo local se vio reforzado en ese mismo año de 1832 con la refundación de la Escuela Normal Lancasteriana a cargo de su director Ygnacio Ribott, con su carácter de institución formadora de maestros. Con sucesivas crisis recurrentes, de manera intermitente el sistema educativo se mantuvo en una penosa travesía de los dos siglos hasta el advenimiento de la Revolución Mexicana que dió lugar al surgimiento de la SEP cuando aparecen escuelas públicas sostenidas por los fondos federales. Las estatales siguieron dependiendo del financiamiento local. El pago de los maestros con plazas federales que se tenga memoria no ha atravesado por crisis como la que está enfrentando el actual gobernador para pagarle a sus maestros, cuya impronta de su gobierno en materia de presupuesto educativo y en otros ramos al parecer será la de “no hay”, para confesar que no tiene los recursos que se requieren. En las administraciones que van de este siglo 21 más de una se han declarado insolventes para poder hacer frente a la nómina educativa. Amalia amenazó con regresar el gasto educativo al centro para que se hiciera cargo del pago de los mentores. Alonso Reyes y Tello Cristerna de manera más tímida amagaron con la misma amenaza. Con el auxilio de gobierno federal vía Hacienda con el adelanto de las participaciones o el recurrir a prestamos que han elevado la deuda pública, pudieron salir a flote. Cuando arriba al cargo David Monreal se encuentra con un estado endeudado y se propone no seguirlo endeudando; unas finanzas exiguas y un ISSSTEZAC desfondado, situación que lo llevó a retener el pago de aguinaldos y pensiones a jubilados.

Al parecer el gobernador busca una salida de largo aliento e insiste en que la federalización de la nómina magisterial estatal es la mejor y más deseable solución. La Suprema Corte ya fijo jurisprudencia al negarle a Michoacán federalizar todo el conjunto del sistema educativo que como Zacatecas cuenta con plazas federales y estatales. Por lo que dicha alternativa de momento no se vislumbra factible. La negociación se ha planteado en los términos de que la federación aporte el 70 por ciento y el restante 30 lo ponga la parte local. Mientras no se llegue a un arreglo el tema del pago de los maestros seguirá afrontándose a mata caballo, de manera emergente y apresurada en tanto dentro de la vox populi sigue la rumorología y el mar de especulaciones de si hay o no dinero y si lo hay, en qué y cómo se está gastando.