Pese a insultos, la oposición en México se ha portado bien: López Obrador

Pese a los insultos y las críticas que continuamente recibe, la oposición y los medios en México “se han portado bien” a diferencia de lo que sucede en otros países, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

- Publicidad -

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, el mandatario federal habló del “linchamiento político” de los que llama sectores conservadores contra varios personajes de la política mundial, y si bien dijo que él mismo es el más atacado en redes sociales en nuestro país, no hay comparación.

Ejemplificó con el caso de la primera ministra de Finlandia, Sunna Marin, quien por aparecer bailando en un video, supuestamente bajo bajo efectos de sustancias, ha sido duramente atacada en su país.

López Obrador también se refirió al cateo a la casa del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la persecución judicial contra la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien dos fiscales de su país buscan encarcelar e inhabilitar por 12 años.

“Cuando veo lo que esté pasando en otros países, no, pues estamos muy bien aquí, muy bien tratado, en Centroamérica, América Latina, en El Caribe, en Europa, en todos lados”, enfatizó el mandatario mexicano.

Agregó: “Que porque la primera ministra de un país se fue a bailar, todo un linchamiento político, tan importante que es bailar y por qué no va ella a ir a bailar. Le hicieron un antídoto, sí, y así muchísimas cosas en todos lados.

“El cateo en la casa del (ex) presidente Trump; ahora lo que están haciendo en Argentina, están descalificando a la ex presidenta, Cristina, creo que por 14 años, 12 años inhabilitación política”.

El tabasqueño refirió que en nuestro país la oposición “está muy molesta” porque su gobierno está combatiendo la corrupción y los dispendios de recursos públicos.

“Imagínense, tenemos un estimado que en el tiempo que llevamos hemos obtenido ingresos extras por no permitir los privilegios fiscales de 1 billón 700 mil millones de pesos, pues por eso están enojados y por eso también yo estoy tranquilo y aguanto insultos, como dice el dicho popular, ‘así hasta yo aguanto’”, apuntó.

“Yo tengo el primer lugar a nivel nacional el ataques, y no pasa nada, nada absolutamente; al contrario, entre más me golpean más digno me siento. Cuando empiecen a decir que ya hablo de corrido, que soy muy consecuente, muy articulado, muy inteligente, que ya se me está poniendo negro el pelo, que me estoy viendo muy fuerte y joven, entonces eso sí me preocuparía mucho. Pero si siguen atacando, pues es que vamos bien, porque además vamos muy bien, la gente está muy apoyadora, está a favor de la transformación, donde quiera que voy, no sólo son los estados del sureste, vamos a Sonora, y la gente cariñosísima”.