Maestros sindicalizados bloquearon las alcaldías de Zacatecas y Guadalupe y Ciudad Administrativa

El magisterio se manifestó en el Centro Histórico de la capital ■ FOTO: MARTÍN CATALÁN LERMA

■ También ‘tomaron’ oficinas de Recaudación de Rentas; exigen el pago de su salario

■ Advierten que a partir del próximo lunes se definirá una nueva estrategia de movilización

Este viernes, trabajadores del sistema educativo estatal bloquearon las presidencias municipales de Zacatecas y Guadalupe, Ciudad Administrativa y oficinas de Recaudación de Rentas en el estado, a la vez de que otros contingentes se manifestaron en el Centro Histórico, para exigir el pago del salario correspondiente a la primera quincena de septiembre; sin embargo, a partir del lunes se definirá una nueva estrategia de movilización.

Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), declaró que la problemática no se ha atendido y “parece que el gobernador quiere que estemos en la calle, que bloqueemos vialidades en lugar de gestionar recursos y atender el problema”.

Manifestó que esta situación se tornó política, pero “si el gobernador está esperando que venga el presidente a resolver el problema o su hermano, el senador Ricardo Monreal, se está equivocando. Él es el gobernador, él es el responsable”.

Ante la falta de cumplimiento a la exigencia de pago del salario, y ante la cerrazón del gobernador, informó que será replanteada la estrategia de movilización a partir de este lunes.

“Vamos a definir cómo los maestros y los sindicatos definimos las acciones para este lunes porque no podemos seguir aquí, el desgaste es muy fuerte. Entonces el fin de semana los líderes nos pondremos de acuerdo para comenzar con una estrategia distinta que represente un golpe para el gobierno y que nos pueda pagar”, expresó.

Castruita Hernández cuestionó que el gobernador declare que hay responsables de la situación con nombre y apellidos, pero omite que uno de ellos (Jorge Miranda Casteo) actualmente está en la presidencia de Zacatecas y fue secretario de Finanzas en la administración pasada.

Por tanto, dijo que Monreal Ávila debe pedir a Jorge Miranda que rinda cuentas sobre la situación financiera que impide pagar la nómina de todos los trabajadores del sistema educativo estatal.

“No se vale tirar la piedra, esconder la mano, decir que son aquellos, que son los sindicatos y que él no tiene la culpa. Mientras cada quien no asuma la responsabilidad que le toca, no habrá pago para los maestros”, indicó.

Asimismo, el dirigente sindical se refirió a un altercado que se presentó en la toma de la presidencia de Guadalupe, donde integrantes de seguridad pública pretendieron impedir la protesta y exhortó al alcalde Julio César Chávez a garantizar el derecho a la libre manifestación.

Castruita Hernández reiteró que este fin de semana los sindicatos deberán replantear la estrategia para hacer presión respecto al pago de la quincena número 17 del año y de la 18 que se avecina la próxima semana.

Por su parte, otro contingente de docentes se manifestó en el Centro Histórico de la capital del estado y denunciaron que la falta de pago los está forzando a solicitar créditos bancarios a pesar de las altas tasas de interés, por lo que el gobernador David Monreal Ávila es responsable de empobrecerlos.