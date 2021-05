Es necesario invertir en la seguridad y dejar de gastar en el ego de los gobernantes: Casanova

Gerardo Casanova, candidato a la presidencia de Guadalupe por el Partido Nueva Alianza ■ FOTOS: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

“En Guadalupe sí hay de otra”, considera Gerardo Casanova, candidato a la presidencia de dicho municipio por el Partido Nueva Alianza, quien asegura que es necesario invertir en la seguridad y dejar de gastar en el ego de los gobernantes y en contratos con empresas como Trash, a quien la administración actual paga 40 millones para la recolección de la basura en ocho camiones y que, por ende, considera incosteable.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, el abanderado de Nueva Alianza expuso que ha hecho una campaña “pie a tierra”, recorriendo calle por calle y tocando puerta por puerta tratando de cuidar mucho a la ciudadanía de Guadalupe en cuanto a las medidas sanitarias, llevando un mensaje de que en el municipio “sí hay de otra”, porque la gente, aseguró, está cansada de los mismos políticos de siempre, como los que se quieren reelegir o a los que quieren llegar con la bandera de Antorcha, que han tenido su oportunidad, pero que los problemas siguen siendo los mismos.

Entre las principales preocupaciones para el candidato, señaló que el tema de la inseguridad es fundamental, pues en lo que concierne a los delitos de fuero común se vive en un “pueblo sin ley”, por lo que es necesario que Guadalupe regrese al Programa Nacional de Prevención del Delito, ya que era un programa que aterrizaba a nivel municipal obras en zona de alta marginación y delincuencia, atacando en las vías de la prevención social y en la situacional.

Guadalupe, expuso Casanova, tiene 180 policías, de los cuales 40 están prestados a la Metropol y 30 son semifijos, por lo que quedan 110 que trabajan 12 por 12 horas, trabajando en 14 patrullas para atender 220 mil habitantes, cuando la norma es de 2.5 policías por cada mil habitantes, por lo que debería haber 550 elementos como mínimo.

En este sentido, dijo que el municipio debe de dejar de invertir en el ego de los gobernantes y sí en los policías, “pero para seguridad no hay dinero, pero sí para Trash. Sí hay lana, pero el tema se va a otras cosas y dejan de atender lo importante”, señaló.

En el caso del agua, Gerardo Casanova consideró que es fácil pedir que no se suba el cobro, pero por otro lado no se le invierte un peso, lo que conlleva a aumentar otros impuestos como sucedió con el predial, que subió para poder pagarle a Trash la basura, con quien dijo que de ganar, no continuaría, no por un tema de calidad en el servicio, sino porque es incosteable pagar por ocho camiones 44 millones de pesos, pues son 850 mil pesos semanales lo que se gasta, por lo que buscaría otras alternativas, porque no está en contra de la concesión del servicio, pero a un costo que le sirva a la ciudadanía.

En lo que respecta a la economía, el candidato de Nueva Alianza consideró que el municipio sí tiene condiciones, porque es muy pujante en ese sentido, ya que genera 6 mil unidades económicas, es decir, es el que tiene más comercios en el estado que pagan al ayuntamiento un padrón y por licencia anual entre 10 y 12 millones por año, dinero que no se ve reflejado en obras, denunció, por lo que propone blindar ese recurso, que no lo utilicen para pago de nómina o bien, gasto corriente, sino que se pueda multiplicar en una bolsa de peso a peso en la Secretaría de Economía y ese dinero se duplique.

En el tema de la nómina, el aspirante a la presidencia reconoció que Guadalupe enfrenta un problema que puede convertirse en una oportunidad, porque tiene 2 mil empleados que ocupan espacios en los que poco aportan a la ciudadanía, pues hay trabajadores sociales o psicólogos “limpiando sangre en el rastro”, por lo que habría que ubicarlos en puestos para los que están preparados, ya que hay centros comunitarios abandonados. No obstante, aseguró que de ganar, el contrato de los trabajadores no se tocará.

Gerardo Casanova aseguró que cuenta con la experiencia para ocupar el cargo, porque ha trabajado en el ayuntamiento durante cuatro administraciones y conoce las virtudes y los defectos del municipio. Ha conocido lo bueno y lo malo de los gobiernos, y de ganar seguiría con lo bueno, dijo, pero reconoce que sí se necesita gente nueva que esté del lado de los ciudadanos, y los abanderados de Nueva Alianza dijo, lo son, ya que la mayoría son maestros y maestras con nuevas ideas y que no están contaminados. “Es gente que sirve bien”, concluyó.