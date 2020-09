Colectivas exigen justicia por la muerte de Carmen “Karamelo”

Familiares y activistas piden que no se vea afectada la investigación de la muerte de “Karamelo” por prejuicios con respecto a su contexto ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ El delito sigue sin ser catalogado como feminicidio

Desde el pasado 25 de septiembre, colectivas feministas locales y nacionales se han pronunciado para exigir justicia por la muerte de Carmen “Karamelo”, mujer veterana en el mundo “cholo” de la entidad y quien, aseguran, se dedicaba a acompañante de personas en el proceso rehabilitación.

Un día antes, en la colonia Camino Real, del municipio de Guadalupe, se localizó el cuerpo de la activista, mismo que presenta lesiones características de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego, según lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP); también en el lugar fueron situados elementos balísticos calibre .223 y 9 mm.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la carpeta de investigación se integra por el delito de Homicidio Doloso, no obstante que al recibir la noticia criminal se aplicó el Protocolo de Feminicidio, no se cuenta hasta este momento con información que permita acreditar una de las circunstancia de género que exige el tipo penal de Feminicidio.

Madre y abuela, Karamelo fue velada, despedida con una misa en el Convento de Guadalupe el 26 de octubre, para después ser acompañada por familiares y amigos hasta su última morada, el Panteón Jardines de Guadalupe.

Sus familiares sostienen que “no murió, sólo se fue antes y no quiero que la recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas porque mientras ella viva en nuestro corazones no ha muerto, aunque su cuerpo no esté, su presencia se hará sentir, en 2 o 3 de nosotros dejó una enseñanza”.

Luego de agradecer todo lo que compartió en vida, aseguraron que se trataba de una persona muy querida, tal es el caso que “se nos facilitaron muchas cosas para su sepultura gracias por no dejarnos solitos. Y ayudarnos a darle el entierro y velorio de la manera que siempre quiso”.

Por su parte, colectivas piden justicia para Karamelo, así como que su nombre y su mirada no se olvide, además de que no se vea afectada la investigación de su muerte por prejuicios con respecto a su contexto.