«Ningún derecho de empleados del Poder Judicial será afectado»

Consideró que dichos trabajadores están siendo manipulados por los de arriba para defender los privilegios de ministros, magistrados y jueces, por lo que, si bien están ejerciendo su derecho a la protesta, no comparte ese punto de vista.

Ironizó con las protestas: “a mí me gustaría que, ahora que van a hacer manifestaciones, que marchen los ministros, que defiendan sus privilegios. Fuera máscaras. Además, sirve que les da el sol imagínense lo aburrido que sería la vida si no nos vamos a dar el gusto de ver marchando a la señora Norma Piña, presidenta de la Corte y a Luis María Aguilar”.

Desde Palacio Nacional, durante la mañanera, propuso incluso que el Poder Legislativo etiquete el acumulado de poco más de 15 mil millones de pesos que hay en esos fideicomisos para que no regresen a la Tesorería de la Federación, sino que vayan directamente a 2 millones de becas para alumnos de familias pobres que cursan educación básica.