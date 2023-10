Llama Sheinbaum a la unidad; elección de candidatos se realizará por encuesta

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En un panel realizado con periodistas en su visita a Jerez, Zacatecas, la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguraron que el movimiento tiene la vacuna en contra de la formación de tribus en vísperas de la selección de candidatos y ésta es la elección por encuestas abiertas, y para el caso de los plurinominales, la insaculación; y el mejor ejemplo de esto es lo que se acaba de vivir con la elección de la coordinadora nacional en la que nadie intervino en la voluntad de la gente.

El llamado a la unidad, dijo Sheinbam Pardo luego de reunirse en privado con los Comités Municipales de Defensa de la Cuarta Transformación, tiene que ver con características de Morena en el sentido de que en este movimiento no se permiten corrientes, como está señalando en los estatutos, por lo que recomendó primero, mucha generosidad de quienes tienen un puesto de elección popular para incluir a todos y todas que son parte del movimiento; y por otra parte, recomendó que salgan a territorio, porque así se decidirá quiénes representarán al partido porque las encuestas tienen que ver con el reconocimiento de la persona a partir de su trabajo en territorio y con ayudar a la población.

Ser incluyentes, salir a territorio y “no ser sectarios”, darán los perfiles para que Morena no solamente se mantenga, sino que siga creciendo, aseguró Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, señaló que las elecciones por encuestas es la “vacuna”, pues otros institutos políticos terminan divididos porque no hay claridad en la forma en que designan a sus candidatos y en cambio, la encuesta es transparente para todos y para todas y el mejor ejemplo es el proceso interno en el que Sheinbaum salió triunfadora. Y la otra estrategia es la de selección por tómbola, para los puestos plurinominales, porque así se democratiza y se evita que haya formación de grupos.

Informar sobre esto y sobre todo dar un mensaje de unida, dijo Delgado, es el objetivo de las reuniones a las que ha convocado Claudia Sheinbaum Pardo, pues se necesita estar unidos para que haya buenos resultados en 2024, aunque subrayó que hay reglas muy claras y son las que marcan los estatutos y la primera es, reiteró, la selección por encuestas, en ese sentido, aseveró el líder de Morena a nivel nacional, todos los comités deben comprometerse y se debe formar un solo equipo para la organización y movilización.

En Zacatecas sí hay atención al tema de la seguridad

En el mismo panel, Claudia Sheinbaum Pardo destacó, en lo referente al tema de la inseguridad en Zacatecas, que en un año ha habido una disminución de 18 por ciento en los homicidios, sin embargo, cuando suceden hechos lamentables y graves, la percepción de inseguridad sigue subiendo, pero señaló que es importante que la ciudadanía sepa los números porque parece que no hay atención, pero sí la hay en Zacatecas, dijo.

Como Jefa de Gobierno de la Ciudad, recordó que se disminuyó la inseguridad en cuatro años prácticamente a la mitad y la percepción de seguridad en la ciudadanía aumentó en un porcentaje muy alto, y eso se debió a la atención que se le dio a lo jóvenes, que si bien dicen que no es una estrategia de seguridad, señaló que brinda frutos a corto, mediano y largo plazo, porque si los jóvenes no tiene oportunidad de desarrollo, de estudio, de trabajo, de identidad frente a una sociedad pacífica, son víctimas de la delincuencia.

En la Ciudad de México, agregó, se hicieron dos universidades públicas en las que estudian 50 mil jóvenes y se hicieron programas para sacar a 11 mil a una actividad social digna; asimismo, se mejoraron las condiciones de la policía de la ciudad y se les dio una mayor capacidad de inteligencia e investigación, esto como una muestra de las estrategias a realizar para mejorar las condiciones de inseguridad que ha padecido el estado.

“Vamos a apoyar a Zacatecas para su desarrollo”

“Ahora que veníamos en el camino le preguntaba a David Monreal qué le interesaría que hubiera de obras importantes en Zacatecas; hablamos de varias, pero de mi parte decir que vamos a apoyar, requiere obras de infraestructura, vamos a apoyar a Zacatecas para su desarrollo”, señaló en el mismo panel la coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo.

De igual forma, consideró que todos los gobiernos de la transformación, los 23 gobernadores de Morena, han hecho un buen trabajo aún y cuando a algunos les ha tocado situaciones más complejas que otros; a algunos les tocaron estados muy endeudados, con problemáticas como la nómina magisterial, como en el caso de Zacatecas, mientras que hay quienes tienen menos presupuesto que otros, pero, recalcó, que hay un buen trabajo.

Las puertas de Morena están abiertas para que siga creciendo la alegría en nuestro país por la transformación: Claudia Sheinbaum

Luego del encuentro con medios de comunicación, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación se dirigió al gimnasio “Genaro Borrego Estrada” donde ante miles de militantes hizo un llamado para seguir trabajando y sumando a gente al movimiento para que la transformación continúe en el país y no regresar al pasado. “Las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran ser parte de este gran movimiento social”, enfatizó en su mensaje.

En su alocución, Sheinbaum Pardo criticó las “reglas absurdas” del Instituto Nacional Electoral (INE), que les ha señalado que deben ser eventos sólo para militantes de Morena y que tienen que ser en lugares cerrados por el argumento de que “van muchas personas a los eventos de Morena y de Claudia…Podrán bajar las publicaciones, hacer que hagamos reuniones en lugares cerrados, pero nunca van a parar este movimiento que crece y crece en todo el país”, sentenció.

En el evento se firmó el Acuerdo de Unidad para la Transformación en el que participaron empresarios, académicos, activistas y representantes del magisterio zacatecano, entre otros. Al respecto, la ex Jefa de Gobierno agradeció a quienes se sumaron y explicó que dicho acuerdo significa que muchos mexicanos y mexicanas de todas las clases sociales y todos los sectores están de acuerdo en que no debe haber marcha atrás en el país, que están de acuerdo en que debe continuar la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vean todo lo que ha cambiado México en estos casi cinco años desde que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la república. Es el mejor presidente que ha tenido México en la historia moderna, porque no habíamos visto un presidente tan entregado a su pueblo y a su patria; ha generado en el país un nuevo modelo de pensamiento: el humanismo mexicano, y ha transformado el país”, señaló Sheinbaum Pardo y destacó además los programas sociales y las obras de infraestructura como el Tren Maya, el Transoceánico, los puertos, las carreteras, los parques industriales, entre otros.

“Esto que inició no puede parar, por eso los invito a todas y todos los que están aquí, a maestros, ganaderos, presidentes municipales del movimiento, a todos los que no están aún en el movimiento, a que no permitamos que regrese el pasado al país, que sigamos defendiendo la transformación… ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar, no confiarnos, seguir haciendo comités de defensa de la transformación en cada cuadra, calle, ciudad, municipio, en cada centro de trabajo. Que cada vez haya más mexicanos y mexicanas que estén con el movimiento y, sobre todo, mucha unidad. Nosotros tenemos una enorme tarea: continuar con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no vamos a traicionar nunca al pueblo de Zacatecas y México”, enfatizó.

Finalmente, señaló que es tiempo de mujeres y que, entre otras razones, ganó la encuesta del movimiento porque también hay un movimiento social muy grande en el país que dice que es el tiempo de las mujeres. “Las mujeres no pedimos más, pero tampoco pedimos menos. Nosotras luchamos por la igualdad y claro que gobernamos para hombres y mujeres; nosotras gobernamos para todos y todas. Si las mujeres podemos sostener nuestra familia, también podemos sostener nuestro país”, concluyó.

Como parte de este compromiso por la unidad, Sheinbaum Pardo y Mario Delgado reconocieron la presencia y la lealtad de Ricardo Monreal Ávila, quien compitió en el proceso interno de Morena para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación a nivel nacional, mientras que Monreal Ávila ratificó su compromiso de apoyar a Sheinbaum Pardo porque los zacatecanos, dijo, tienen palabra y honran su firma y compromiso.