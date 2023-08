Exhorta diputada local a que se atiendan las demandas de usuarios de Servicios de Salud

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Karla Dejanira Valdez Espinoza, presentó ante la Comisión Permanente de la 64 Legislatura, la iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud del Estado de Zacatecas para que atienda de manera eficiente y oportuna las demandas de los usuarios de los Servicios de Salud, dote de los insumos necesarios al personal de salud, dé certidumbre laboral y pare el hostigamiento laboral que vive el personal del sector.

Esto, luego de destacar que la protección social en salud debe ser garantizada por el Estado de manera oportuna, de calidad y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, eliminando o reduciendo al máximo las desigualdades.

En ese sentido, la legisladora hizo mención a las constantes quejas y manifestaciones que se presentan en los hospitales, clínicas y centros de salud del estado, como lo ha sido en el Hospital General de Fresnillo, o el Hospital General Zacatecas, donde los trabajadores han expuesto las carencias con las que trabajan.

70 días en pie de lucha

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) Sección 39, Norma Castorena Berrelleza, desde las afueras del Hospital General Zacatecas, hizo nuevamente un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud y de Gobierno del Estado para atender la problemática que aqueja a este nosocomio al igual que al de Fresnillo.

“Las trabajadoras y los trabajadores seguimos en pie de lucha. Nos mantenemos firmes ante la exigencia de que nuestras legítimas demandas sean solucionadas. No puede ser posible que después de 70 días de lucha, de 70 días de espera, de evidenciar todas las deficiencias; el acoso, el hostigamiento y la falta de equipo, medicamentos y materiales que hoy vive este hospital y que los trabajadores no tengan las condiciones mínimas de trabajo para poder prestar atención a lo más sagrado que hay, que es la salud, estemos todavía en pie de lucha y no seamos atendidos”.

Castorena Berrelleza denunció que las autoridades no cumplieron con el plazo de 30 días para solucionar, por lo que hizo un llamado nuevamente al secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios para que solucione y responda, para que “se ponga la camisa”, les dé la cara y vaya a solucionar 70 días de conflicto.

“Ya basta de que digan que es un movimiento político, aquí no hay ningún movimiento político, aquí habla la exigencia de la base trabajadora. ¿Por qué les cuesta tanto escucharnos? ¿Por qué les cuesta tanto dar crédito a lo que estamos escuchando si es la verdad? Por favor solucionen”, concluyó la líder sindical.

Cabe mencionar que, en una lona colocada sobre uno de los muros del Hospital General Zacatecas, sus trabajadores expusieron que seguirán “trabajando bajo protesta” y listaron sus demandas e inconformidades.

En este sentido, dirigiéndose a Uswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud del estado, señalaron que “la falta de respuesta a la base trabajadora afecta a los pacientes, no hay sensibilidad ante la necesidad y el dolor humano”; “eres responsable de la falta de medicinas, equipo médico e insumos”; “basta ya de hostigamiento, acoso y maltrato”; “merecemos trato digno, y respeto a nuestras condiciones laborales”; “queremos atender a la población con calidad y dignidad”; exigimos soluciones!!!”.