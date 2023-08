Sacaremos a corruptos de Guatemala: Arévalo

Acompañado de una multitud de seguidores que ondeaban banderas de su movimiento, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera, y los principales candidatos a cargos de representación popular de su partido, Arévalo fue escoltado hasta la entrada de la plaza entre música y gritos de apoyo de sus seguidores, quienes lo llaman Tío Bernie, en alusión al senador demócrata estadunidense Bernie Sanders.

El acto empezó con las palabras de Herrera. “No nos van a robar la democracia, no nos van a robar la ilusión, saquemos a los corruptos y démosle a este país un nuevo rumbo”.

Continuó Arévalo: “el sueño de Semilla es el de Guatemala, hemos recorrido un largo camino construido con honestidad, dedicación y esmero en la lucha por un país mejor, por hacer realidad un sueño que no es de necios, sino de personas profundamente convencidas de que es necesario defender el bien común”.

Arévalo, sociólogo de 67 años, contenderá con Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ex esposa del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), quien se alió al oficialismo, partidos políticos perdedores, militares, evangélicos y sectores conservadores en busca de la presidencia.

El ex embajador y ex vicecanciller es hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó la mitad de lo que se conoce como los Gobiernos de la Primavera, entre 1945 y 1951 –y posteriormente Jacobo Árbenz, de 1951 a 1954– para impulsar proyectos progresistas basados en la inclusión de los pueblos indígenas y el acceso a la tierra para los campesinos, pero fueron derrocados por el golpe de Estado militar.

“Cada día que mi corazón se inunda en este sueño, sé que mi padre, Juan José Arévalo, está conmigo, porque su obra, su legado, su acción, no fueron sólo medidas de gobierno, sino su expresión de un sueño por un país digno que hoy vive en mí, en ustedes y en toda la Guatemala decente que ya está harta de la corrupción”.

A lo largo de su campaña, construida sin mayores recursos económicos, con el voto de los más jóvenes e impulsada en redes sociales, Arévalo ha propuesto como objetivo transversal la lucha contra la corrupción para que crezca la economía y hacer al país más competitivo.

Ha prometido una fuerte inversión en infraestructura de más de 27 mil millones de quetzales (casi 3 mil 500 millones de dólares) en los cuatro años de gestión, y la generación de un millón de empleos.

Otro de los ejes radica en el desarrollo social centrado en acciones para reducir las brechas en educación, salud, cultura, empleo y vivienda digna.

Según analistas, Semilla llegó a disputar la segunda vuelta por el apoyo de un electorado cansado de la vieja política en el país, que funciona por medio de clientelismo y corrupción ante los cuestionamientos por la cooptación oficial del sistema de justicia y la persecución a operadores de justicia, activistas y periodistas.

“Vamos a ser la sorpresa, porque un pueblo que reclama su dignidad no puede ser detenido. Gracias por su entrega, por compartir el sueño de que puede haber una Guatemala libre. ¡Que viva el pueblo de Guatemala!”, concluyó Arévalo.

Por su parte, Torres ha prometido impulsar programas de ayuda económica y entrega de alimentos a las familias más vulnerables; también trabajará por mejorar la seguridad y fortalecer el turismo y la infraestructura y ayer continuó su gira de cierre de campaña por Retalhuleu y Suchitepéquez.

Según encuesta publicada ayer, Arévalo encabeza con 61 por ciento las preferencias del voto para el próximo domingo.

El aspirante sorprendió al pasar a la segunda ronda con Torres. Para esa contienda las encuestas le anticiparon 3 por ciento de votos.

En tanto, el gobierno guatemalteco anunció que garantizará la seguridad necesaria para la emisión del voto.

“Estamos listos para el domingo, muy seguros de que nuestro plan de seguridad va a funcionar”, declaró el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, a la radio Emisoras Unidas.

El funcionario negó que exista un ambiente de tensión en el país. Agregó que se dispondrá de todos los agentes de la Policía Nacional Civil, y se mantienen coordinaciones con la Defensa Nacional y el Ministerio Público, con el propósito de brindar todo el apoyo necesario al Tribunal Supremo Electoral.

El padrón electoral está integrado por 9 millones 361 mil 68 personas, de las cuales las mujeres representan 54.14 por ciento.Para el ejercicio del sufragio están habilitados 3 mil 482 centros de votación con 24 mil 427 mesas electorales instaladas en escuelas públicas, salones municipales, centros deportivos y otros lugares, según datos de la autoridad electoral.