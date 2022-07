¿Qué habrán de informar los gobernantes?

Por: MANUEL ESPARTACO GÓMEZ GARCÍA •

A un año, o 4 en al caso del gobierno federal, ¿qué nos informaran los gobernantes a los ciudadanos? Es una pregunta que surge en mi mente porque además de la obligación anual de informar, ante los indicadores tan crudos que tiene el país, qué acciones serán dadas a conocer por parte de los gobernantes.

Una vez más debemos partir de la inequitativa distribución de los recursos por parte de la federación hacía con los estados y los municipios, porque en una federación el pacto real se debe ver reflejado en las tesorerías. Hoy más que nunca, el poder casi absoluto y el dinero, se concentran el palacio y en la secretaría de hacienda, dejando casi a su suerte a los municipios fundamentalmente.

Que cada quien se rasque su comezón.

El tamaño del pastel es más chico desde 2019, la desaparición del ramo 23 y de sus fondos ha venido a repercutir como nunca en los ayuntamientos porque no existe recurso más allá del bulímico FISE, y esto, evidentemente implica que no se pueda construir obra ni emprender medianos programas o ejecutar trascendentes acciones por parte de los municipios, más que con recurso propio, lo cual en la mayoría de casos es imposible, porque los municipios solo están facultados para cobrar el predial como impuesto, pero veamos un ejemplo de un municipio zacatecano que nació muerto desde hace más de 20 años, Trancoso: antes, comunidad de Guadalupe, Trancoso padecía modestia pero no desahucio, siempre estaba Guadalupe para responder por él en cualquier tema, fundamentalmente es servicios públicos y seguridad pública, al declarársele municipio, gozó de la autonomía precaria de un pueblo que no tiene ingresos propios porque su habitantes viven en predios que son parte del ejido y al ejido no se le cobra predial. Por si fuera poco, la carretera panamericana antes atravesaba la cabecera municipal, hoy rodea por sus afueras a la pequeña comunidad. ¿Qué posibilidades de hacer algo importante para el desarrollo de la gente tiene Trancoso? ¿Qué habrá de informar el munícipe?

Sin capacidad de hacer obra, los municipios ahogan su economía local porque no hay flujo ni circulante, pero además, se convierten en una oficialía de partes y en una sucursal de banco nacional que se dedica a pagar nomina, solo eso hace el promedio del municipio en México y en zacatecas.

La creatividad, arrojo, aplomo, disposición e imaginación son algunas de las virtudes que deben tener los gobernantes –especialmente los alcaldes- ante el escenario tan complicado que se vive. Zacatecas capital tiene un alcalde que cuenta con estas características y otras más, que han permitido hacer una serie de acciones para contener la crisis e informar hechos concretos:

-Aumentar la recaudación de manera sustancial por medio de la promoción de descuentos y la actualización catastral de las casas, predios y fincas.

-Mezcla inteligente de recursos. Las contrapartes son una dinámica de eficiencia del gasto, pero se debe hacer una planeación de ella para no descuidar los pesos por cuidar los centavos.

-Programas integrales trianuales que no afecten el gasto ordinario ni impliquen deuda pública.

-Presupuesto basado en resultados, que es aquel que deriva de las necesidades y las metas de las dependencias de gobierno y no de manera inercial como se venía haciendo.

-Una buena comunicación social para informar a la gente lo que su gobierno hace.

La administración de un municipio es una de las tareas más complejas que existen. Es indispensable que en el próximo presupuesto de egresos de la federación se revivan los fondos que tenía en ramo 23 sin que resuciten los otros fondos que le dieron mala fama a esta herramienta social indispensable. Los Diputados deben tomar en cuenta que cuanto en una biopsia aparece un tumor maligno, no se corta la parte completa del cuerpo, sino que se extirpa solo la parte del mal. Lo mismo sucede con los programas, ramos y fondos del gobierno federal. Si creemos y queremos un verdadero pacto federalista, es indispensable rescatar al municipio para pegarle, de manera positiva a los males que aquejan directamente a los ciudadanos.

Si el municipio anda bien, el país andará mejor y todas y todos los gobernantes tendrían algo que informar. No como ahora, que en la mayoría de casos se informa basura retorica por obligación legal y no por placer y deber moral.