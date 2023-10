Expone director del Issstezac opciones para pagar las deudas de este organismo

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ignacio Sánchez González, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), afirmó que, de acuerdo con el último estudio actuarial, “si se vende toda la reserva técnica, este gobierno la libra incluso de reformar la ley”.

En ese sentido informó que este organismo continúa con el proceso de venta de bienes inmuebles y del cierre de áreas comerciales que no generan utilidades como las tiendas y las farmacias, pero se mantendrán aquellas que sí son redituables.

Incluso dio a conocer la apertura de un centro funerario Issstezac en la avenida de los Deportes, en la capital del estado, el cual se encontró como “bodega de tiliches” y ahora generará rendimientos para los derechohabientes.

Comentó que son 43 bienes los que tiene el instituto y que se necesitan vender para que el recurso ayude al pago de las pensiones, es decir, “llegamos al momento en que tenemos que vender algo para garantizar que se sigan pagando las pensiones”.

Mientras tanto, Sánchez González informó que se publicó la convocatoria a subasta pública de un terreno del Issstezac que mide más de 8 hectáreas, ubicado en la esquina del boulevard Héroes de Chapultepec con El Bote, frente a Ciudad Gobierno, el cual se venderá “a quien dé más, pero partiendo de un piso que es de 505 millones de pesos según el avalúo”.

Sin embargo, está el problema de que haya interesados en comprar un terreno con valor de 505 millones de pesos, pues hay pocos empresarios en Zacatecas que quieran pagar esa cantidad y de su parte no hay la intención de malbaratar.

Recordó que en 2019 se subastó un terreno de cuatro hectáreas frente al centro comercial Galerías con valor de 240 millones de pesos, pero en esa ocasión el proceso se declaró desierto porque no hubo compradores.

Aseguró que los bienes del instituto no se van a malbaratar y “yo no me voy a meter en un problema de que después me finquen responsabilidad resarcitoria por haber vendido a un precio menor porque es patrimonio de los trabajadores”, dijo.

En el caso del Hotel Parador, Sánchez González dijo que empresarios han preguntado por su precio, pero el avalúo supera los 300 millones de pesos y con esa cifra estos han perdido el interés por adquirirlo.

Sin embargo, reiteró que no se va a vender el patrimonio de los trabajadores a un precio menor del valor real del inmueble y, en el caso de los terrenos, la intención es venderlos al valor de avalúo.