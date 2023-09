Negocian morenistas voto para cubrir vacante en el CJF, pendiente desde 2021

El Senado desahogará finalmente la próxima semana el nombramiento de un integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pendiente desde 2021, ya que Morena negocia con la oposición el voto a favor de su candidata al cargo, Celia Maya.

El líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que dado que no se requiere mayoría calificada para nombrar al integrante de la Judicatura, la votación no será en urna, sino por lista nominal, en el tablero electrónico, y confía en un acuerdo con las demás fuerzas políticas.

Al respecto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, comentó que en el bloque opositor que integran junto con PAN y PRI aún no hay consenso y se debe homologar de nueva cuenta el proceso en el que ya se había avanzado.

De hecho, el 14 de diciembre de 2021, la Comisión de Justicia remitió a la Jucopo el dictamen con los nombres de los candidatos que se inscribieron y que resultaron elegibles para el cargo.

Sin embargo, no hubo acuerdo, ya que la oposición pretendía imponer a alguien cercano y en Morena no se aceptó. Pero ahora que el Consejo de la Judicatura ha tenido que trabajar sin uno de sus integrantes desde hace casi tres años, no se puede retrasar más.