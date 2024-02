No a la huelga política en la UAZ

Por: Fernando Hazael Huerta •

Hoy como universitario he venido siguiendo con interés y postura crítica las negociaciones del emplazamiento a huelga que promueve el SPAUAZ.

Y con gran asombro veo como una y otra vez, el sindicato le ha venido apostando a la división y al fomento de los descalificativos entre sus agremiados, situación que se había dejado de hacer desde que Pedro Martínez había dejado al sindicato, pero hoy estos mismos actores que poco le abonan a la Universidad, le vuelven apostar a debilitar y a fracturar a la Universidad, sello característico de ellos. Por tal motivo rechazo una huelga que ponga en riesgo a la Universidad y al colectivo de Docentes, Estudiantes y Trabajadores, ya que su intención de irse a una huelga, no es congruente con sus reclamos. Quienes ahora promueven una huelga se han visto beneficiados por las mismas causas por las que hoy reclaman con gran cinismo.

Siempre han sabido que la UAZ funciona con déficit, el presupuesto que se otorga siempre es menor a la necesidades y compromisos de la propia institución, el asunto es cómo se gestionó ese déficit y cómo se gestiona ahora y en este momento ha sido bien gestionado.

Si bien somos conscientes de que el incremento salarial es insuficiente porque no resuelve la precarización económica de los docentes por estar por debajo de la inflación, entendemos que éste es un asunto que depende únicamente de la Federación, de acuerdo con la política salarial aprobada para el 2024, que es de un 4% directo al salario y 1% a prestaciones no ligadas, una huelga no contribuiría de ningún modo a lograr un mayor incremento dato que saben los políticos externos que hoy piensan que apretando en la universidad pueden llamar la atención del Presidente de la República Andrés Manuel, o ya se nos olvidó como anteriormente se le realizaban pagos al ISSSTE, con ejercicios del presupuesto ordinario, recurso extraordinario, además de las acciones que se han realizado en la supuesta búsqueda de la solución, como venta de prestaciones, pago con patrimonio universitario, compromisos no cumplidos con la federación a cambio de recursos adicionales, ¿hoy si se puede pagar?.

Debe de resaltarse también que las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), no son exclusivamente de esta administración debe recordarse que fueron cometidas en la administración pasada, a través del otorgamiento de nombramientos al margen del CCT, que pronto se les olvida a los ahora “sindicalistas” como de manera irresponsable realizaron cambios de adscripción sin los procedimientos contractuales que hoy reclaman y basificando por 3, 5, 8 y 12 horas quitando a muchos docentes la posibilidad de no hacer promoción de categoría y dejando a muchos docentes sin posibilidad de ser tiempos completos y dejarlos en horas clase, violentando sus derechos. Ahora resulta que son defensores de los que en su administración les quitaron esos derechos laborales.

Es de todos sabido que la realidad financiera de nuestra institución es históricamente precaria, ya que el presupuesto otorgado a la Universidad es insuficiente para cubrir sus compromisos contractuales, muchas veces nos lo han hecho saber los grupos políticos hegemónicos de la Universidad, por lo que para nadie es nuevo saber que los adeudos con el ISSSTE y el SAR están sumamente palpables e impagables en este momento, que por cierto no es exclusivo de esta administración sino también de administraciones que antecedieron.

Hoy deberemos de reconocer que la actual administración que encabeza el rector Rubén Ibarra, ha cumplido con aportaciones importantes y que como docentes universitarios se nos ha cumplido de manera puntual y como nunca en el pago de salarios, aguinaldos, prima de antigüedad, días adicionales y demás prestaciones que han sido cubiertos hasta el día de hoy en tiempo y forma.

Hoy de manera responsable, considero que no existen argumentos para el estallamiento de una huelga, porque los problemas más arraigados (como la deuda histórica) no pudieron resolverse con este tipo de acciones.

Es evidente que la universidad sin estafas, ni amagos políticos tiene las puertas abiertas en la Federación siempre y cuando se tengan cuentas claras y trasparentes; no regresemos a los tiempos de pedir un poquito para la universidad y otro poquito para fines políticos personales.

Una huelga en este momento no sólo nos afecta como universitarios, sino también afecta a nuestro estado, por lo que sería una irresponsabilidad paralizar la universidad sin que existan las condiciones para resolver los reclamos.

Preocupa la intervención de actores universitarios con intereses políticos externos, que en comparsa con la dirigencia sindical, pretendan desestabilizar a la institución promoviendo la huelga para fines distintos a los universitarios.

Hoy vale la pena ver por nosotros mismos, acercarse a la rectoría y plantear los descontentos sin mediadores que sólo sacan raja política para sus propios intereses, hoy dignifiquemos la figura de universitarios y no nos dejemos engañar por quienes por años han dañado a la universidad y ahora se visten de falsos sindicalistas, es momento de ser congruentes con nuestra Máxima casa de estudios y decir NO A LA HUELGA.

Una huelga en estas circunstancias, no va a resolver nada.

Hoy deberemos de reconocer que existen aportaciones al adeudo inmediato anterior, que han cubierto los compromisos contractuales salariales y de prestaciones.

Hoy deberemos de recordar y reconocer que la deuda histórica de la Universidad sólo se pagará el día que se tenga un plan de pagos con el apoyo y compromiso de los gobiernos federal y estatal.

No le demos tanta vuelta, Zacatecas ocupa a esta Universidad al servicio de los jóvenes. Ocupa a su Universidad viva, creciendo y en constante cambio.

Hoy digamos no a la huelga, no a la huelga politica.