Hoteles en CDMX, con agua «sin restricción» por el Día del Amor

Ciudad de México. Encargados de hoteles y moteles ubicados sobre calzada de Tlalpan se declararon listos para recibir a los visitantes que celebrarán el Día del Amor y la Amistad, luego de que la escasez de agua no es un problema aun en esos establecimientos, por lo que no hay restricciones en el uso de regaderas y jacuzzis; sin embargo, sólo se permitirá el acceso a dos personas por habitación durante seis horas. En tanto, desde ayer por la tarde las cadenas hoteleras ya no tenían reservaciones disponibles para dos personas.

- Publicidad -

La celebración del Día del Amor y la Amistad coincide nuevamente, después de 79 años, con el Miércoles de Ceniza, que para los creyentes practicantes es un día de ayuno y abstinencia, pero Jaime Pérez Guajardo, secretario de la Dimensión de Bienes Culturales y Arte Sacro de la Conferencia del Episcopado Mexicano CEM, apuntó que no hay tragedia, podemos vivir la dualidad de este 14 de febrero .

En un recorrido por la calzada de Tlalpan, entre las estaciones Viaducto y Ermita de la línea 2 del Metro, los hoteles y moteles no contaban con promociones especiales que incluyeran habitación, jacuzzi, alimentos o bebidas, pero el suministro de agua no es problema , ya que los establecimientos cuentan con el servicio, además de que, aseguraron trabajadores consultados, los lugares cuentan con cisternas para evitar el desabasto.

En esos lugares las tarifas van de 320 a 700 pesos, mientras en las cadenas de hoteles el costo por una noche es de alrededor de 2 mil pesos porque son dinámicas , es decir, que dependen de la oferta y la demanda, y desde la tarde de ayer ya no había reservaciones para dos personas que quisieran ingresar este miércoles.

Escenografía montada en la Alameda Central de la Ciudad de México con motivo del Día de San Valentín, también celebrado como el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero. Foto Roberto García Rivas