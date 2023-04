Leyendas del rock and roll estuvieron presentes este miércoles en el FCZ 2023

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

«¡El rock nunca va a morir!, exclamaron leyendas del rock and roll que integran el espectáculo denominado Icons of Classic Rock, durante su presentación este miércoles en el Festival Cultural Zacatecas 2023.

- Publicidad -

Ante la algarabía de miles de asistentes, Paul Shortino, ex vocalista de Quiet Riot; Dave Evans, fundador y ex vocalista de AC/DC; Fran Cosmo, ex cantante de Boston; David Bickler, ex vocalista de Survivor; Wally Palmar, fundador de The Romantics, y Alex Ligertwood, ex integrante de Santana, encabezaron el último concierto programado para Plaza de Armas en esta edición del festival.

Durante tres horas, las voces legendarias del rock interpretaron varios de los temas que inmortalizaron sus respectivos grupos de rock en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.

1 de 2

En conferencia de prensa previa al concierto, Paul Shortino y Dave Evans afirmaron que «el rock nunca va a morir» y sigue vigente en el gusto de la gente, incluso en las nuevas generaciones y en los niños, motivo por el que ellos se mantienen en los escenarios.

También informaron que se planea llevar a cabo un documental sobre sus presentaciones en conjunto, el cual incluiría presentaciones en su gira por varios países y ciudades de Latinoamérica.

Finalmente, comentaron que, en su visita a Zacatecas, conocieron la historia de la ciudad y su importancia en la Revolución Mexicana, además de destacar la belleza arquitectónica del Centro Histórico.

El concierto inició con canciones emblemáticas, temas inmortales como Don’t stop, Heartbreaker y Barracuda y, acto seguido, las canciones de Santana Black magic woman y Oye cómo va, las cuales se llevaron amplias ovaciones de parte del auditorio.

Durante su presentación, también interpretaron I want to know what love is, Highway to hell, Eye of the tiger, Cum on feel the noize, More than a feeling, Talking in your sleep, “Back In black, Burning heart, y What I like about you.