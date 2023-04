A más de 100 días del homicidio de Raúl Calderón, la FGJEZ sigue sin dar avances

Por: KAREN GARCÍA •

Han pasado más de 100 días del homicidio del abogado Raúl Calderón, quien el pasado 2 de enero fue encontrado sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el Centro Histórico de Zacatecas, luego de que el 31 de diciembre fuera reportado como desaparecido, cuando viajaba en la carretera Jerez-Villanueva. La familia del abogado asegura que hasta el momento no hay resultados reales de las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) asegura haber realizado.

Luego de la comparecencia ante la 64 Legislatura del fiscal Francisco Murillo Ruiseco, en la que, cuestionado por el diputado José Juan Mendoza Maldonado, acerca de los avances del caso y de la falta de evidencia pública y real sobre lo acontecido aquella noche, el funcionario estatal se comprometió a “judicializar el caso a la brevedad”.

“Hoy los zacatecanos necesitamos que los procesos de investigación se abran y se socialicen porque a veces la narrativa de la secretaria, del sigilo, más que ayudar, deslegitima a la institución”, aseguró el diputado, pues comparó los procesos de investigación con otras fiscalías de entidades como Ciudad de México o Nuevo León, donde presentan videos y fotografías de casos similares como evidencia.

Por lo cual pidió al fiscal Murillo Ruiseco respetar el “derecho a conocer la verdad” y lo cuestionó al decir: “¿vamos a abrir los procesos de investigación del homicidio del joven Raúl? ¿Ya está debidamente integrada la carpeta, para pensar que este tema pudiera estarse judicializando en los próximos días?”.

Como respuesta, el fiscal comentó que “son discretos y sigilosos con la información que se maneja porque no es conveniente revictimizar a las personas que están involucradas en los hechos”, sin embargo, particularmente en el caso del joven Raúl, aseguró que se ha trabajado en la carpeta de investigación y que se han recabado diversos datos para el esclarecimiento de los hechos, por lo que se comprometió a que “a la brevedad, esa carpeta se va a judicializar con las consecuencias que se tengan que asumir”.

“Queremos datos sólidos, resultados reales”, dijo Armida Calderón, hermana de Raúl, para La Jornada Zacatecas, señalando que hasta el momento no hay avances sólidos ni resultados concretos sobre los hechos ocurridos y que, a pesar de lo que dicen las autoridades de que “se llegará hasta las últimas consecuencias” no hay verdaderas investigaciones.

“Se ha quedado en un discurso para las personas que somos víctimas de quienes se atreven a quitarle la vida a alguien, y de quienes los solapan. No hay nada contundente y espero que no sea un asunto de la estadística, que verdaderamente se judicialice este asunto y se dé con el, la o los responsables”.

Aseguró que en “esta era en la que nos encontramos no puede ser que no haya nada” y que, como familia, no hay sospechosos de su muerte, pero que “debe de haber alguna línea de investigación que lleve a dar con los responsables”.

Finalmente, pidió retomar el tema y sobre todo aportar cualquier información que le pueda ser útil a la fiscalía, sin embargo, expresó que “la tristeza es latente y el silencio magnifica nuestro pesar; la desinformación y el hermetismo también hieren y fomentan la impunidad. Busco la verdad y justicia para Raúl”.