Rinde informe en la Legislatura local el fiscal general de Justicia de Zacatecas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Somos corazones heroicos en la Fiscalía y estamos trabajando por y para Zacatecas, con mucho ahínco y no nos vamos a rendir ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Aquí vamos a seguir trabajando sin ningún fin político, sin ningún otro objetivo que combatir la impunidad”, dijo desde la tribuna de la 64 Legislatura el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, como parte de su informe de resultados correspondientes a 2022, en una sesión maratónica de cinco horas en la que pocos diputados pusieron en duda, precisamente, el combate a la impunidad.

En su mensaje inicial, el funcionario subrayó que en la Fiscalía se trabaja con “ahínco” para abatir la impunidad y la violencia que se han convertido en problemáticas que amenazan potencialmente el desarrollo de Zacatecas, incrementando el sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida de las personas y la cultura de la legalidad. Hoy como nunca, dijo, se está ávidos de soluciones que permitan enfrentar las problemáticas que se han ido acrecentando.

“Por supuesto que enfrentamos problemáticas y circunstancias complejas, tales como los insuficientes recursos económicos asignados a la institución; la necesidad de concluir las investigaciones y procesos penales; la definición de nuevas áreas, perfiles y niveles de coordinación; la carencia de tecnología para aplicarla en la investigación de delitos; el insuficiente despliegue territorial del personal ministerial, policial, pericial y de análisis e inteligencia, en virtud del reducido número de plazas con las que contamos; los esfuerzos por lograr brindar atención integral a las víctimas de delitos, entre otros problemas importantes”, dijo.

No obstante, el sello de “Cero Impunidad” con el que parte esta institución significa que todos los delitos deben ser investigados y perseguidos; sus autores, materiales e intelectuales, identificados y detenidos, y los responsables, procesados y sentenciados. Y esta estrategia, detalló, ha permitido la ejecución de diversas órdenes de aprehensión y sentencias contra generadores de violencia por hechos como homicidio, feminicidio, robo, narcomenudeo, secuestro, violencia familiar y sexual.

Resultados durante 2022

En materia de judicialización, el impulso procesal de los fiscales del Ministerio Público en todo el estado se tradujo en 6 mil 979 solicitudes para audiencia inicial ante los Juzgados de Control para su judicialización, lo que significa el más alto índice de judicialización en los últimos 10 años y superando en 83 por ciento lo ingresado en 2021.

De estos asuntos judicializados, se celebraron 603 audiencias de control de detención por diversos delitos, es decir, 186 por ciento más que en 2021; se obtuvieron mil 540 órdenes de aprehensión y 546 mandamientos judiciales más que 2021, y conforme a los datos expuestos en audiencia inicial, fiscales del Ministerio Público lograron la vinculación a proceso de 2 mil 675 casos.

En temas ligados a la investigación, el funcionario detalló que la Policía de Investigación recibió 26 mil 373 solicitudes de investigación, de las cuales atendieron 90.9 por ciento. De éstas, 66 por ciento arrojaron resultados positivos que contribuyeron a esclarecer cómo sucedieron los hechos, a la localización de testigos y, eventualmente, a la identificación de los probables partícipes.

Asimismo, esta policía ejecutó 273 órdenes de cateo, recibió 2 mil 244 órdenes de aprehensión dictadas por los jueces de control, de las cuales cumplimentó 61.2 por ciento. Además, durante el periodo que se informa, participó en mil 558 operativos; recibió a 2 mil 819 personas por la comisión de algún delito, y 992 personas fueron detenidas. Cabe destacar que el delito que generó el mayor número de detenciones fue el de violencia familiar, con 587 detenidos, mientras que algunos de alto impacto, como el homicidio, apenas tuvo 136 personas detenidas, y el secuestro, 41.

Fosas clandestinas

En materia forense, Murillo Ruiseco informó que, en 2022, peritos acudieron a 2 mil 704 diligencias judiciales, lo que significó mil 133 más que en 2021 e implicó una inversión de más de 9 mil horas aplicadas a la procuración e impartición de justicia. Además, en este periodo, se registraron 20 eventos de procesamiento de cuerpos localizados en 22 sitios de inhumación irregular, de los cuales 19 eran fosas clandestinas en municipios como Ojocaliente, Calera, Jerez, Fresnillo, Tepetongo, Pánuco, Vetagrande, Guadalupe, Villa Hidalgo y Zacatecas.

De estos eventos, se recuperaron 27 cuerpos, de los cuales 17 son de hombres; tres, de mujeres, y siete más, debido a su reducción, no se han podido valorar. En tanto, en el mismo periodo, fueron entregados a sus familiares siete cuerpos; tres de mujeres, y cuatro de hombres. Murillo Ruiseco precisó que las personas no identificadas que ingresan al Servicio Médico Forense no solamente proceden de inhumaciones irregulares, sino también de eventos del día a día y así ingresaron 729 cuerpos en 2022.

Delitos de alto impacto

En 2022, según expuso el fiscal, se registraron mil 428 homicidios dolosos y 576 homicidios culposos. De los primeros, mil 259 son de hombres, y 169, de mujeres; mientras que, de los culposos, 449 corresponden a hombres, y 127, a mujeres.

Derivado de estos eventos, se abrieron 999 carpetas de investigación, se lograron 88 vinculaciones a proceso, se obtuvieron órdenes de aprehensión, 63 sentencias condenatorias y 78 personas sentenciadas por el delito de homicidio doloso, con lo que se les hizo justicia a 108 víctimas directas. Revisando el Informe que le fue hecho llegar a La Jornada Zacatecas, es de destacar que gran parte de los sentenciados son jóvenes, pues hay incluso quienes apenas con 18 años de edad enfrentan una condena de 130 años, en tanto otros mayores, como es el caso de un masculino de 37 años de edad, enfrentará hasta 369 años de sentencia.

En lo que a secuestro se refiere se abrieron ocho carpetas de investigación, se liberaron a 31 víctimas, hubo 44 vinculaciones a proceso, 49 personas detenidas, 23 órdenes de aprehensión, 55 sentencias condenatorias, 93 personas sentenciadas, y se desarticuló a cuatro bandas dedicadas a este delito. Este año, dijo el fiscal, cobra relevancia la disminución de 53 por ciento de este delito conforme al ejercicio 2020-2021; no obstante, lamentó, hay jóvenes de 21 años que enfrentarán 50 años de prisión por cometerlo.

En lo respectivo a feminicidio, en 2022 se abrieron 14 carpetas de investigación, se lograron cinco vinculaciones a proceso, ocho órdenes de aprehensión, y siete órdenes cumplimentadas; además, cinco sentencias condenatorias, y el mismo número de personas sentenciadas; mientras que por tentativa de feminicidio hubo cinco carpetas iniciadas, seis vinculaciones a proceso, cinco órdenes solicitadas, y cinco cumplimentadas, además de seis sentencias condenatorias con el mismo número de personas sentenciadas.

Con esto, dijo el fiscal, se brindó justicia para las víctimas Olivia Guadalupe, María Griselda, Daniela, Patricia, Alma Yanira, Kimberly, Laura Esther, Daniela, Esmeralda, María del Rosario y su hija, la niña María del Rosario, Vanessa Stephania y Daniela Lizeth.

Además, los Centros de Justicia para las Mujeres, a través de las distintas Unidades Especializadas de Investigación, obtuvieron los siguientes resultados: 3 mil 257 carpetas de investigación por delitos en materia de género; se judicializaron 668 carpetas de investigación, se solicitaron y se obtuvieron 369 órdenes de aprehensión. En cuanto a la resolución de casos en sede judicial, en 322 casos se celebró una Suspensión Condicional del Proceso, se celebraron 74 Procedimientos Abreviados, y 38 Juicios Orales, así como 109 personas sentenciadas por la comisión de uno o más delitos en materia de género.

Finalmente, en lo que respecta a desaparición de personas, expuso que, durante 2022, se iniciaron 968 carpetas de investigación por los delitos previstos en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas. En nueve investigaciones se decidió judicializar la carpeta de investigación, provocando con ello la celebración de la audiencia inicial ante el Órgano Jurisdiccional. Se obtuvieron 13 órdenes de aprehensión y se llevaron a cabo cinco Juicios Orales. Fueron reportadas un total de mil 157 personas desaparecidas y no localizadas, de las que 53.2 por ciento fueron localizadas.

Cuestionan diputados impunidad

Mediante urna y selección al azar, los diputados que se inscribieron para realizar cuestionamientos fueron seleccionados; no obstante, fue Ernesto González Romo, de la fracción parlamentaria de Morena, quien encaró directamente a Francisco Murillo Ruiseco debido al alto porcentaje de impunidad que existe, a consideración del diputado; en tanto el perredista Juan Mendoza Maldonado cuestionó específicamente el caso del asesinato del joven Raúl Calderón, acaecido el primero de enero de 2023.

En un primer momento, fue Mendoza Maldonado quien, comparando las actuaciones de otras fiscalías con casos mediáticos como el de la joven Debanhi Escobar, cuestionó por qué no se hacen públicos los videos para los procesos de investigación, pues los zacatecanos dijo, necesitan conocer porque hay mucho sigilo y secrecía como en el caso del joven Raúl Calderón, asesinado en su departamento en el Centro Histórico. Por lo que pidió que se socialice la investigación y se actúe en contra de los culpables “trátese de quien se trate”.

A esto, Murillo Ruiseco respondió que se ha abierto la carpeta de investigación y se han recabado diversos datos de investigación. “Debo decir que próximamente, a la brevedad, esa carpeta se va a judicializar con las consecuencias que se tengan que asumir porque el compromiso de la Fiscalía es ir más allá del poder político porque lo que demanda el servicio de procuración de justicia es objetividad y nosotros somos objetivos. Eso es lo que haremos en consecuencia”.

Por su parte, el legislador Ernesto González Romo recordó que hace un año le solicitó al fiscal que renunciara debido a las altas cifras de impunidad, pero reconoció que le queda claro que no renunciará, por lo que cuestionó nuevamente sobre el alto porcentaje de impunidad, pues de los mil 428 homicidios cometidos en 2022 sólo hubo justicia para nueve personas y, por ende, se dejaron sin resolver mil 419, lo que habla de una impunidad de 99.3 por ciento.

“Es precisamente la impunidad la que nos tiene en estos índices porque los criminales están seguros de que nada les pasará y pueden matar tranquilamente sin que se les aplique la ley”, señaló el morenista, quien pidió a Murillo Ruiseco les diga algo a los familiares de víctimas que tienen años pidiendo justicia y pidió, además, un minuto de silencio para que todos en el pleno y en las gradas, ocupadas por personal de la Fiscalía, se pusieran de pie “por vergüenza profesional”, en memoria de todos los asesinados.

Finalmente, Murillo Ruiseco contestó que, de esos mil 428 homicidios, la gran mayoría responden al actuar de los grupos delictivos y otros asuntos se han quedado detenidos por falta de pruebas. Y en lo que a su renuncian respecta, señaló que cuando haya un desgaste físico que lo obligue a tomar esa decisión lo hará y comunicará a dicho poder, en tanto, terminará el periodo constitucional que se le ha conferido, pues el único que lo puede remover y sólo causas o faltas graves, es el titular del Poder Ejecutivo.