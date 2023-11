Con maniobras leguleyas, Piña se echa para atrás, lamenta AMLO

Tijuana, BC. Ante el retraso en la entrega de los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para que se destinen a la reconstrucción de Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que se incumpliera el ofrecimiento. En su momento, subrayó mediante un escrito de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, le patentizó la propuesta y ahora se raja, se echa para atrás .

Durante su conferencia ofrecida desde esta frontera, López Obrador recriminó que ahora empiezan a surgir amparos y otras maniobras leguleyas contra la decisión de desaparecer los fideicomisos y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron, o ¿por qué no van a cumplir? De todas maneras le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada .

Gobernación acusa conflicto de intereses