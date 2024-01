Vientos intensos dejan graves desastres en colonias vulnerables de Guadalupe

Por: La Jornada Zacatecas •

Viviendas y árboles derribados casi en su totalidad, así como la falta de electricidad, fueron algunos de los estragos de los fuertes vientos que azotaron este lunes a la entidad zacatecana, al alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora, provocando que, en las colonias más vulnerables del municipio de Guadalupe, como la colonia Ampliación Las Minas, corrieran peligro debido a dicha adversidad.

Fue desde las primeras horas de este lunes que Antonia Arteaga se percató de los fuertes vientos, pues su hogar cuenta sólo con techo de láminas, las cuales amenazaban con volarse debido a tanta intensidad por lo que “desde temprano las estuve clavando y poniéndoles maderas arriba para que no se levantaran”.

“Se escuchaba muy feo, las láminas se levantaban y los hules que tenemos cubriendo se golpeaban. Aquí en estos lugares, es donde pega más el frío. Nos levantamos amarrando con cables a troncos, nos las tenemos que ingeniar” explicó.

Además de las afectaciones en muchas de las viviendas de la colonia, que están construidas con madera, láminas y hasta cartón, se sufrió el derrumbe de un gran árbol que afortunadamente no cayó sobre ningún vehículo o domicilio.

“Estaba yo afuera de mi casa, de pronto escuche que trono y cuando voltee y fue cuando el árbol cayó y eso hizo que todos nos sintamos mucho”, explicó.

Ante esto, Antonia señaló que autoridades de Protección Civil, tanto municipales como estatales, no han hecho presencia, a pesar de ser una de las colonias más vulnerables y marginadas de Guadalupe, donde los drásticos cambios de clima afectan aún más que a toda la sociedad debido a la carente infraestructura.

Hasta el momento, los vecinos de la colonia son los que han retirado algunas ramas del árbol, pues cayó justo en el camino de terracería que da paso a los pocos vehículos que circulan por ahí.

Asimismo, desde las 11:00 de la mañana de este lunes y debido al clima, hubo un corte en la electricidad, provocando que casi toda la colonia se quedara sin luz por poco más de un día, vulnerando aún más la situación de los colonos, quienes incluso manifestaron que desde que se quedaron sin el servicio, lo han reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha hecho caso omiso a las múltiples solicitudes.

Por otro lado, Victoria Rosales quien vive un pequeño hogar construido con bloques y láminas, dijo que como a muchos, el techo “se nos voló” y durante el día, su única alternativa era intentar cubrir la vivienda con lo que contaba de material. “Yo incluso me subí a arreglarlo, hasta me caí porque el aire me tumbó junto con la escalera” dijo.

“Hay que empezar a ponerle lo que podamos arriba al techo. Nadie nos ayuda, porque no tenemos escrituras, nosotros somos los que la necesitamos. Que las autoridades vengan a vernos y a ver cómo estamos”.

Según los reportes del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), para la entidad zacatecana se pronostica en los próximos días, ambiente matutino de muy frío a gélido con heladas en zonas serranas, frío en el resto de la región, ambiente fresco al atardecer, cielo de despejado a parcialmente nublado durante el día y viento del norte y noreste de 30 a 40 km/h en la región, con rachas de 60 a 80 km/h.