Denuncian situaciones de violencia y negligencia en la González Ortega

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Padres de familia se manifestaron en las instalaciones de la Escuela Primaria “González Ortega”, en la capital del estado, para denunciar situaciones de violencia y bullying en contra de sus hijos que los docentes y directivos del plantel no han atendido ni resuelto.

Durante la mañana de este viernes, algunos padres de familia colocaron carteles en el acceso principal de la escuela en los cuales se quejaron por la violencia que hay entre los alumnos.

Señalan que hay numerosos

casos de niños golpeados,

hechos que son minimizados por

las autoridades de la primaria.

Según informaron, ha habido numerosos casos en donde los niños resultan golpeados y cuando se les pregunta a los docentes estos minimizan lo que ocurre, pues afirmaron que los directivos y maestros solamente responden que no sucede nada.

Mencionaron el caso específico de una alumna que salió del plantel con su uniforme manchado de sangre y al cuestionar a la maestra responsable de su grupo ésta comentó que el incidente no había ocurrido ahí, pues ella no se había enterado. Asimismo, el director de la institución educativa negó el incidente, quien mencionó el reporte contra un alumno, pero que no tenía relación con ese caso.

De acuerdo con el testimonio de la alumna, ese mismo niño la golpeó en el rostro, pero el director y el subdirector continuaron con su postura de que no había sucedido nada de lo que se acusaba, además de que pidieron evidencias de esa afirmación de los padres de familia involucrados.

Ante esa situación, los padres informaron que ya presentaron denuncias formales ante otras instancias, puesto que los directivos se deslindaron de esos problemas de violencia en contra de los alumnos.

Aunado a ello, también acusaron al director de incurrir en actos de prepotencia, porque en lugar de resolver las inquietudes de los padres de familia, prefiere sacar a las personas de su oficina para no atenderlos, como también ocurrió en este caso de agresión de parte de un alumno en contra de la niña mencionada.

Por último, los padres de familia cuestionaron que los docentes y los directivos no brindan las condiciones de seguridad necesarias para los niños, puesto que hay muchos incidentes de violencia y estos son ignorados y omitidos sin ninguna repercusión.