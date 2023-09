Asume Sedena control del Tren Maya; se evitarán intentos de privatización: AMLO

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió ayer el mando de la empresa Tren Maya, a través de la cual operará uno de los principales proyectos sexenales que se heredarán a las próximas generaciones. En la conferencia presidencial, el general Óscar David Lozano Águila fue designado director general de la empresa de participación estatal mayoritaria, lo cual coincidió con la renuncia del responsable del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, que operó la construcción de la obra.

- Publicidad -

¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? , se preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública. No es deuda, no son esos mecanismos de asociación público-privada. Es presupuesto público, dinero del pueblo el que se está invirtiendo. Son obras de la nación, del pueblo. Queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales corruptos, con dinero de todos los mexicanos se trasladó a particulares .

Explicó que ya hay un decreto de transferencia de la empresa que involucra trenes, estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el Tren Maya, es un programa integral , que permitirá revertir el abandono del sureste durante el periodo neoliberal, en el cual, a diferencia de las tasas de crecimiento en el norte y centro del país, había crecimiento cero o decrecimiento, dijo López Obrador, quien precisó que excepto Cancún, en el resto no hubo oportunidad de inversión pública.

Mencionó que se despoblaron muchos municipios del sureste del país porque la gente tuvo que salir a buscarse la vida a otras partes, tanto a estas islas de crecimiento rodeadas de un mar de pobreza y de abandono como al extranjero. Este proyecto significa la posibilidad de un crecimiento en esa región a través del turismo.

El Tren Maya va a permitir que haya progreso con justicia. Es la modernidad, que nosotros sostenemos, forjada desde abajo y para todos, porque esto significa beneficios para mucha gente, para los más olvidados, los más pobres, los más marginados. Es producir, crear riqueza, pero distribuir la riqueza, y el turismo ayuda mucho a eso , expresó el mandatario.

Adelantan transferencia