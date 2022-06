Deja AMLO entrever posibilidad de asistir a Cumbre

Ciudad de México. Aun cuando faltan apenas unos días para el inicio de la IX Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue esperando que la Casa Blanca dé respuesta a su planteamiento de no excluir a ningún país del hemisferio, aunque dejó entrever la posibilidad de su asistencia.

“¡No hay prisa!”, señaló esta mañana el mandatario al hablar nuevamente de ese foro internacional. En caso de asistir al foro –que se realizará en Los Ángeles— adelantó que viajaría vía aérea a Tijuana, Baja California, y posteriormente en carretera hasta aquella urbe estadunidense, que se encuentra alrededor de tres horas de distancia por tierra. Y como el encuentro termina el viernes por la tarde, retornaría a México el sábado.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, consideró en que su homólogo estadunidense Joe Biden “es un buen gobernante” y destacó las relaciones históricas de amistad y colaboración no sólo de los gobiernos de ambos países, sino de sus pueblos.

Luego que ayer el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Washington, Juan González, declaró que el mandatario estadunidense “quiere personalmente” que su par mexicano acuda a la Cumbre, que se realizará la próxima semana en Los Ángeles, López Obrador dejó de nuevo en el aire su decisión.

“Estamos esperando. Ayer un funcionario de Estados Unidos, muy cercano al presidente Biden, Juan González, habló que todavía no están terminadas las listas o hace alta distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos. Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena con sus colaboradores, con Juan González, con el jefe del Departamento de Estado, (Antony) Blinken, con (Jake) Sullivan, asesor para asuntos de seguridad (consejero de Seguridad Nacional). Son gente que tiene experiencia, son profesionales, llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan, nosotros los respetamos y estamos en espera que se tome una decisión”, planteó el mandatario mexicano.

Reiteró su posición de que se trate de un foro en el que estén convocados las 35 naciones del hemisferio y “faltan todavía algunos días, cuando tengamos información vamos a darla a conocer” y definirá si asiste o no.

“Vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa. Estamos muy cerca, hay varios vuelos a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles(el inicio del segmento presidencial de la Cumbre). Es miércoles, jueves y viernes. Termina el viernes por la tarde-noche y ya me quedaría allá y regresaría hasta el sábado, si voy. Ahora, si no voy, nos va a representar, México va a estar presente, nos va a representar el canciller, Marcelo Ebrard”.

Enfatizó que su posición no busca pleitos o confrontaciones y resaltó una vez más la buena relación que tiene con la administración de Biden y con el propio mandatario de Estados Unidos.

“Él es una gente con mucha experiencia política, es conciliador, es una persona con buenos sentimientos, nos llevamos bien, de modo que vamos a esperarnos. Y aunque cualquier circunstancia las relaciones con Estados Unidos van a seguir siendo buenas, porque insisto, son relaciones de amistad, sobre todo de amistad de nuestros pueblos. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, los que nacieron aquí y los hijos que ya nacieron allá, nietos.

“Pero son relaciones entrañables y como decía hace un momento, también hay una integración económica, comercial. Y el presidente Biden ha aceptado, incluso antes que yo se lo planteara, porque él es una gente respetuosa, ha aceptado que tiene que haber pie de igualdad en nuestras relaciones, tiene que haber un pie de igualdad en nuestras relaciones, cada vez que hablamos me lo repite. Entonces es respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Es un buen gobernante, ese es mi punto de vista en lo personal”, aseveró López Obrador.