Analiza AMLO nuevo reajuste al gasto y pasar a la «pobreza franciscana»

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analiza un nuevo reajuste al gasto público y pasar de “la austeridad republicana a la pobreza franciscana” a fin de “darle más a la gente”.

Durante la mañanera de este jueves el mandatario señaló: “Estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, que podría llamarse pobreza franciscana, para todos, ¡todos! O sea, que se acaban por completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

El mandatario aprovechó una pregunta sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar el ajuste a la baja los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) decretado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para referirse de nuevo a los ajustes presupuestales.

— ¿Sería un recorte al gasto público?, se le preguntó.

— Lo estoy analizando, todavía no se ha definido, no lo básico, lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente. Si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos.

Sobre la decisión del máximo tribunal, indicó que corresponderá a la Cámara de Diputados atender el tema y argumentar sus definiciones en la aprobación del PEF, cuya facultad, subrayó, es exclusiva de ese órgano legislativo.

En otro orden de ideas y en víspera de los comicios que se celebrarán en seis entidades del país, el presidente aseguró que “no hay ningún indicio de violencia”, por lo que llamó a la ciudadanía a “no tener miedo” y salir a las urnas a ejercer su derecho este domingo.

“Llamamos a la gente a que participe. La información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas, no hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla (…) No hay ningún indicio de violencia. De todas maneras la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para dar protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse apantallar porque la abstención ayuda a los mapaches electorales”.

Dijo que si la participación ciudadana en los comicios es poca, permite que “los tramposos puedna acarrear gente y comprar el voto, y les alcanza; repartir dinero, entregar despensas, pollos, patos, chivos, borregos, cochinos, marranos. Ya estoy como (Vicente) Fox. Pero cuando vota mucha gente no les alcanza, aunque compren los votos, que salen los ciudadanos a ejercer su derecho, a hacer valer su libertad y su soberanía porque el pueblo es el soberano, el que manda, el que decide, eso es la democracia”.