Cancelan conferencia de Laura Bozzo en Fresnillo

Por: KAREN GARCÍA •

El alcalde de Fresnillo, Saul Monreal Ávila, mediante un video difundido en Facebook, informó que fue cancelada la conferencia de la conductora peruana, Laura Bozzo, programada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

- Publicidad -

El pasado lunes, el ayuntamiento de El Mineral realizó una rueda de prensa, donde dio a conocer una serie de eventos por el Día Internacional de la Mujer, pero la conferencia de Laura Bozzo era una de las más controversiales.

Por medio de redes sociales, se hizo presente la molestia ante este evento, aunado a las diferencias participaciones y comunicados como el del Movimiento Feminista de Zacatecas donde expresaron textualmente «rechazamos rotundamente que en torno al 8 de marzo, fecha emblemática de lucha contra las violencias contra las mujeres y niñas, se promueva en el municipio que usted dirige la violencia simbólica de la señora Laura Bozzo que en un discurso machista ha dañado tanto la vida de mujeres a través de los medios masivos de comunicación».

Ante estas reacciones, el alcalde Saul Monreal, mediante un video difundido en Facebook, informó de la cancelación de dicha participación, a pesar de compartir el sustento de la ponencia de la conductora peruana.

«Hemos tomado la decisión de suspender esta actividad y vamos a tener en cuenta sus opiniones y consideraciones para complementar el programa que ya anunciamos», expuso.

El alcalde precisó que en dicha conferencia de Laura Bozzo, no vio nada negativo en invitar a una mujer que trabaja y que se ha abierto camino en una industria dominada por los hombres, siendo revictimizada una y otra vez.

Finalizó que durante sus 25 años de vida política siempre ha estado abierto al diálogo y a los comentarios de colaboradores y medios de comunicación. En ese sentido también ha escuchado a la gente y por ello jamás será motivo de división entre la sociedad fresnillense.

PRD anuncia conferencia

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas invita a la ciudadanía a participar en la charla “Vivencial Motivacional”, que impartirá Alberto Elías Hernández, a quien El Sol Azteca presenta como Coach Ontológico y Entrenador Transformacional. El evento, programado por el Día Internacional de la Mujer, será el sábado 4 de marzo, en las oficinas estatales del PRD.

Cabe señalar que ocultas bajo la nomenclatura de Centros de Transformación, organizaciones sectarias operan en Zacatecas a través de cursos de “coaching”, “liderazgo” o “desarrollo humano”. Sus preceptos son similares a los de NXIVM, secta de la que forma parte el hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Occelli, según lo reveló The New York Times.

En principio, los cursos o entrenamientos se autodenominaron como coaching coercitivo, pero por tratarse de un título poco atractivo desde el punto de vista mercadológico e incluso autoacusatorio, modificaron su nombre y ahora se reconocen como “Entrenamiento de Vida”, “Coaching Ontológico”, “Liderazgo Transformacional”, “Ingeniería de lo Imposible”, “Coaching de Vida”, “Inteligencia Emocional”, entre otros.