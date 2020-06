Toman protesta a integrantes del Comité Ciudadano de la Diversidad Sexual

El Comité está integrado por un representante de cada una de las orientaciones sexuales ■ foto: cortesía ayuntamiento de zacatecas

■ El activista Martin Uvario Gaspar fungirá como presidente de dicho organismo capitalino

■ Buscan la generación de políticas públicas en pro de los derechos de la comunidad Lgbtq+

“Esta presidencia es de las pocas de la República mexicana que se compromete con los derechos humanos reales, sin distingo; porque es muy fácil comprometerse con los derechos humanos de los pobres, de los ancianos, los discapacitados, pero con los derechos humanos de los gays no es fácil porque no existimos para la sociedad, y usted lo ha hecho, lo ha demostrado y eso presidente, disculpe, pero como lo decía mi abuela que era de muchas palabras, eso son huevos no los que ponen las gallinas. Pocas personas lo hacen y esto se agradece. En mi lucha de más de 30 años por la dignificación de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, hoy puedo decir que puedo morir tranquilo porque se ha logrado parte de los esfuerzos, aunque faltan muchos más”.

Tales fueron las palabras del activista y empresario Martin Uvario Gaspar en reconocimiento al alcalde Ulises Mejía Haro, luego de rendir protesta como presidente del Comité Ciudadano de la Diversidad Sexual en la capital de Zacatecas, donde como parte de las actividades conmemorativas por el mes de la diversidad, se llevó a cabo la instalación de dicho comité, el cual coadyuvará con el municipio para la generación de políticas públicas en pro de los derechos humanos de la comunidad.

Uvario Gaspar, reconoció además al edil que siga firme en la lucha por dignificar y por lograr que se respeten los derechos de todas las personas, porque eso, aseguró, no todo el mundo lo hace y políticamente menos, ya que nadie quiere arriesgarse a pagar los costos políticos que darle un lugar en la sociedad a esta comunidad significa.

Por su parte, Ulises Mejía Haro refirió que con este tipo de acciones se refrenda el compromiso del ayuntamiento para continuar en la lucha por los derechos humanos de todas y todos, y demostrar que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, además de que no se puede tolerar la discriminación.

“Por eso, desde el primer día en el ayuntamiento de la capital hemos tenido como prioridad un trabajo incluyente, un trabajo progresista con acciones específicas para el combate contra la discriminación, con acciones específicas que debe rendir con la protección de las y los ciudadanos en el ámbito de los derechos humanos, programas y políticas que se deben de generar para atender a todas las poblaciones con un trato incluyente, comprometido para todas y todos”, sentenció el munícipe.

En su momento, la activista Paz Barrón Mercado, quien fue nombrada como jefa de la Unidad de Atención de la Diversidad Sexual del ayuntamiento capitalino, precisó que el comité fue constituido con el fin de coadyuvar en el desarrollo de los objetivos de la unidad recién creada y asimismo, elaborar propuestas para el ayuntamiento sobre políticas públicas y acciones en la materia que impacten en la vida de la población de las comunidades de la diversidad sexual en su combate a la discriminación.

Entre otras tareas, dicho comité, el cual está integrado por un representante de cada una de las orientaciones sexuales, además de padres de familia con hijos gay, está analizar y generar opiniones en materia de diseminación , derechos humanos y perspectiva de género, así como plantear propuestas para el plan de desarrollo municipal impulsando el principio de igualdad y no discriminación; generar propuestas para el reconocimiento de las familias diversas y acompañar y observar el trabajo de la unidad.