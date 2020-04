Etgar Keret se inspira en el coronavirus para crear nuevo cuento

Etgar Keret creó un cuento en el que su narrador imagina su muerte por coronavirus. Foto tomada de Twitter @EdSextoPiso

Ciudad de México. En estos tiempos de aislamiento, el escritor israelí Etgar Keret escribió el cuento Esposa Inquebrantable, en donde el narrador se imagina cómo sería su propia muerte por el coronavirus, que la editorial Sexto Piso compartió este jueves en su cuenta de Twitter @EdSextoPiso.

En el texto traducido del hebreo al inglés por Jessica Cohen y del inglés al español por Diego Rabasa, el narrador comparte lo que sucedería al presentar problemas respiratorios debido al Covid-19.

El relato comienza: “Desde que el brote de la epidemia explotó, por fin he logrado imaginar mi propia muerte. No es que antes no lo hubiera intentado, pero cada vez que estaba en cama acostado, con los ojos cerrados, e intentaba vislumbrar mis últimos suspiros, algo salía mal.”

Keret en su cuento describe que en esos sueños había de todo: “ataques terroristas, violentos zafarranchos con los vecinos, un paro cardiaco fulminante estando al aire durante algún programa cultural de la televisión pública. Sin importar cuánto me esforzara, al final siempre sobrevivía.”

Pero al llegar la pandemia del coronavirus, el narrador podía cerrar los ojos en la noche y visualizar cómo sería transportado al hospital con serios problemas respiratorios y veía a su esposa llorar y se empieza a preguntar por qué tenía que dejar la maravillosa vida de esa manera “sin sol, sin cielo azul, con un gigante peludo pegando de alaridos y fumando en mi jeta, mientras mi amada esposa llora”.

En el relato el narrador expresa su preocupación al ver en ese estado a su pareja: “Quiero decirle algo a mi esposa para que se sienta feliz, para que se distraiga, algo para que deje de llorar. Pero no puedo hablar más. Estoy muerto.”

El cuento completo del escritor Etgar Keret se puede leer en la cuenta del sello editorial @EdSextoPiso de Twitter.

Hay otros autores que se han inspirado en las crisis sanitarias ocurridas en el mundo, como es el caso del español José Manuel Echeverría que en 2011 publicó ¿Alerta pandémica? con la editorial Meteora, basada en la epidemia H1N1.

El autor, quien es especialista en Microbiología y Parasitología, en su novela ambientada en Guatemala narra cómo las autoridades sanitarias alertan de un nuevo virus de gripe que ha causado algunas muertes inesperadas.

Las autoridades sanitarias gubernamentales cierran filas en torno a la Organización Sanitaria Internacional para hacer frente a lo que ya se presentaba como una seria amenaza para la humanidad: una epidemia global con previsión de millones de muertos en todo el mundo.

Sin embargo, en la trama algunos profesionales, tras analizar los datos que se van generando, poco a poco comienzan a hacerse la misma pregunta: ¿existen realmente razones para una alerta pandémica?

En varias entrevistas sobre su novela, Echeverría explicó que la idea del libro surgió cuando se vio profesionalmente involucrado en el análisis del brote epidémico de gripe del año 2009 y en la evaluación de la situación que desembocó finalmente en la declaración de la alerta pandémica.