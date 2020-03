The Weeknd en primeros lugares de reproducción de Estados Unidos

Con After Hours, The Weeknd se coloca en los primeros lugares de reproducción de EU. Foto Twitter @theweeknd

Ciudad de México. El cantante y productor musical canadiense The Weeknd, se colocó en los primeros lugares de reproducción en Estados Unidos, esto gracias a su cuarto álbum de estudio titulado After Hours, el cual lanzó el pasado 20 de marzo, y del que se desprenden canciones como In Your Eyes y Blinding Lights.

De acuerdo con la lista publicada por el portal Rolling Stones, After Hours se colocó en el primer lugar de la lista de los 200 álbumes con mejor recepción, en el periodo que consideró del 20 al 26 de marzo de 2020 en Estados Unidos: la producción discográfica logró vender más de 280 mil unidades de álbum.

Con el lanzamiento de su nuevo disco, The Weeknd desbancó al rapero Lil Uzi Vert con su disco Eternal Atake, con el cual se mantuvo por más de dos semanas en el número uno de dicha lista; con Eternal Atake, en segundo lugar, My Turn, de Lil Baby pasó a la tercera posición, en tanto que YHLQMDLG (Yo hago lo que me dé la gana), del puertorriqueño Bad Bunny, pasó al cuarto lugar de 200.

En la lista de las cien canciones más escuchas en el mismo periodo, y también compartida por el sitio de música, las 14 canciones que forman parte de la cuarta producción de The Weeknd, tienen un lugar en las primeras 30 posiciones; Blinding Lights, en primer lugar; In Your Eyes, en el número tres; Alone Again, Heartless y Hardest to Love, en las posiciones del cuatro al seis.

Temas como Too Late, Scared to Live, Snowchild, Escape From LA, Faith y Save Your Tears, también tienen un lugar dentro de la lista, en tanto que el propio The Weeknd se posicionó en el lugar número uno de los 500 artistas más escuchados del 20 al 26 de marzo, en Estados Unidos.