Tribunal Electoral federal cancela las elecciones internas de Morena

Sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ La convocatoria para la renovación de dirigentes y órganos también quedó revocada

■ Las implicaciones de tal sentencia dejan sin efectos el padrón que se registró el 20 de noviembre de 2017

Se anunció la cancelación de las elecciones internas de Morena por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las implicaciones de tal sentencia dejan sin efectos el padrón que se registró el 20 de noviembre de 2017, por lo que se ordena que quienes hayan solicitado su afiliación hasta agosto de 2018 se adjunten al padrón.

La convocatoria para la renovación de dirigentes y órganos también quedó revocada. En el mismo sentido, quienes hayan sido elegidos en derivación de la convocatoria anulada, tampoco poseen valor legal para ejercer actividades.

Morena reconoce que el universo de votantes debe cumplir con ciertos criterios. Sin embargo, desde la autonomía del partido se debe determinar la apertura y cierre de convocatorias.

En Morena están conscientes que el padrón revocado no era confiable. No obstante, el TEPJF podría estar excediendo sus facultades, porque la decisión de extender el registro de padrón la debería tomar el partido y no un órgano jurisdiccional.

En este sentido, quedaron exhibidos algunos actores que intentaron atropellar la legalidad de las elecciones, y desde Morena misma convendrá tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

Si bien es cierto que el TEPJF tiene facultad para señalar que el padrón no era representativo, no la posee para ordenar desechar lo ya realizado. Es decir, se extralimita en sus facultades.

Sobre los altercados que se suscitaron en Zacatecas y otros estados, se conoce que la sentencia del Tribunal Electoral no tomó casos particulares. No está directamente relacionado con las peculiaridades de las asambleas fallidas. La sentencia se dio por la falta de validez del padrón.

Así, Morena está emplazada a celebrar una nueva eventualidad electiva, ya sea, bajo la modalidad que ya se asumió, bajo la representación de comité de protagonistas o bajo la modalidad de encuesta. Cualquiera de las anteriores, siempre y cuando aparezca como posibilidad en los estatutos de Morena. Por ejemplo, la encuesta sólo está activa para las candidaturas de elección popular.

Lo cierto es que Morena está en una situación extraordinaria, en la que para evitar el vacío de dirigentes se deberá resolver, por lo menos, de manera provisional.