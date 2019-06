Investigan a secretario de Gobierno de la capital por presunto conflicto de intereses

Juan Manuel Rodríguez Valadez, secretario del ayuntamiento ■ foto: facebook

■ Sigue en el cargo mientras está el proceso

Ulises Mejía Haro, presidente de la capital, mencionó que se sigue la investigación al secretario del ayuntamiento, Juan Manuel Rodríguez Valadez, por estar presuntamente involucrado en conflicto de intereses, ya que nombró a Francisco Javier Bautista como director jurídico del ayuntamiento, siendo que éste último era el defensor legal de 40 trabajadores que interpusieron una demanda en contra del municipio en junio del 2018. Y en caso de que ganen los trabajadores, el ayuntamiento tendría que erogar cerca de 2 millones de pesos.

Mejía Haro señaló que se violaron los principios de la cuarta transformación, de no mentir y traicionar. Se realiza la investigación correspondiente, mientras tanto Rodríguez Valadez sigue ejerciendo el cargo de secretario del ayuntamiento.

Dijo que su administración se manejará con honestidad y transparencia, y en caso de que haya más colaboradores con conflictos de intereses, se procederá conforme a la ley, sin importar de quién se trate, que pertenezca a Morena o a otro partido.

Aclaró que en el municipio se trabajará para combatir el tráfico de influencias, la corrupción y el conflicto de intereses. Y todos los trabajadores, incluyendo al mismo alcalde, están obligados a cumplir con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Esa es la cuarta transformación, quien no lo ha entendido, no puede estar en un municipio, no puede estar en un ayuntamiento que tenemos claro, desde la cabeza, que vamos a transitar en el marco de la legalidad, de institucionalidad y de la trasparencia”, indicó el alcalde.

Puso como ejemplo que es por eso que se efectúan ejercicios como los cabildos itinerantes, las audiencias públicas para ser un gobierno abierto. Incluso, el gobierno municipal ha sido el primero en capacitarse en transparencia.

Además de firmar convenios con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, pues se trabaja con honestidad, por lo que no se están afectando los intereses de nadie”, subrayó Mejía Haro.