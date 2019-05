Sistemática y constante, discriminación en contra de comunidad LGBTTTIQ

Conapred y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboraron la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) ■ foto: cndh

■ Recurrente, que no puedan mostrar afecto hacia su pareja en público

■ Ser rechazado por el aspecto físico, sufrir de manera constante agresiones a través de chistes ofensivos, otras situaciones que enfrentan

No poder mostrar el afecto hacia la pareja en público, dejar de asistir a lugares como parques o negocios y a eventos de la escuela o el trabajo por temor a ser discriminados; ser rechazado por el aspecto físico, sufrir de manera constante agresiones a través de chistes ofensivos o la negación de un puesto de trabajo o un servicio público como el acceso a la salud.

Estas situaciones las enfrentan de manera cotidiana en México los miembros de la comunidad LGBTTTIQ, lo que ha quedado evidenciado en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018, elaborada por el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En este estudio que fue presentado públicamente esta semana, con motivo de la conmemoración este 17 de mayo del Día Internacional Contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, se muestra que 60 por ciento de los integrantes de este colectivo se sintió discriminado en el último año y el 70 por ciento considera que sus derechos se respetan poco o nada.

Los chistes ofensivos sobre personas LGBT son la situación más común que vive este grupo poblacional, ya que el 83.2 por ciento de los encuestados señaló que son muy frecuentes, seguidos por las expresiones de odio, agresiones físicas y acoso en su contra.

La encuesta muestra también que seis de cada 10 personas de este colectivo percibe que existen pocas o nulas medidas para promover el respeto hacia ellos.

En cuanto a la negación de derechos de las personas LGBT, la ENDOSIG refiere que el 25.2 por ciento de los encuestados declaró haber sufrido esta situación con al menos un derecho en el último año, siendo los más frecuentes el acceso al trabajo y la entrada a algún negocio.

En concreto, las personas con identidad de género no normativa enfrentan situaciones como el negarles el acceso al baño acorde a su identidad, no les validan su identificación oficial, no pueden entrar al cine o a algún bar y restaurante, o incluso deben suspender el tratamiento hormonal en contra de su voluntad.

También son estas personas, la que tienen una identidad de género no normativa, las que sufren más discriminación a la hora de recibir atención médica, pues casi el 80 por ciento de ellas dijo que el personal de salud que les atendió les hizo sentirse incómodas.

Cerca de la mitad “tuvo que ocultar” su orientación sexual o identidad de género, al 38.3 por ciento no le dieron el servicio o tratamiento adecuado, también más del 30 por ciento recibió malos tratos o humillaciones y el 29.2 por ciento dijo que se minimizó su padecimiento.

Ha habido casos, según se muestra en la encuesta, en los que el personal médico les ha sugerido “curar” su condición, han tenido actitud violenta antes y durante la consulta, usaron pronombres incorrectos, comentaron que su orientación o identidad es una enfermedad, no quisieron establecer contacto físico con ellos para la auscultación o les pidieron sexo en el consultorio.

Un hecho que no estaba contemplado inicialmente en las respuestas del estudio pero que se incluyó debido a la frecuencia con la que fue señalado por los encuestados fue el del impedimento para donar sangre.

El miedo a ser discriminado, además, ha provocado que estas personas tengan que reprimirse o cambiar hábitos en ciertos aspectos de su vida diaria. El 76.6 por ciento aseguró que ha evitado mostrar afecto a su pareja en público, el 75.4 por ciento ha dejado de expresar libremente su condición, casi el 50 por ciento dejó de ir a algunos lugares y el 37.1 por ciento, a eventos o actividades de su escuela y/o trabajo.

Incluso, la ENDOSIG menciona que la mitad de estas personas han tenido “algún pensamiento suicida” y casi una de cada 5 “lo ha intentado alguna vez”, principalmente las personas con identidad de género normativa.