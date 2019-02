De 2013 a la fecha, sin localizar 56.3% de personas reportadas como desaparecidas

Imagen de archivo de marcha de familiares de personas desaparecidas ■ foto: credito

■ Continúan abiertos 525 de 932 casos atendidos por Fiscalía Especializada

■ De los 660 hechos de no localización denunciados, 48.1% terminó con la ubicación de la persona

Desde 2013 hasta la fecha, más de la mitad de las personas que han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas en el estado continúan en paradero desconocido.

De un total de 932 casos atendidos por la ahora Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, 525 continúan abiertos ya que no se ha logrado la localización de la persona, lo que representa el 56.3 por ciento, mientras que los otros 407 sí concluyeron con la ubicación de la persona.

La mayoría de estas carpetas investigación corresponden a personas que son reportadas como no localizadas, con un total en este periodo de 660. En estos casos, el fiscal especializado, Rodrigo Rosas Collazo, dijo que se trata principalmente de mujeres cuyas edades oscilan entre los 13 y los 18 años.

También sostuvo que sobre todo están relacionados con “ausencias voluntarias” que se resuelven cuando la persona no localizada regresa y, en este sentido, informó que, de los 660 hechos de no localización denunciados, el 48.1 por ciento terminó con la ubicación de la persona, mientras que en más de la mitad, 342 casos, aún no han sido halladas las personas.

En cuanto a las personas desaparecidas, el porcentaje de quienes continúan sin ser hallados es mayor, pues casi 7 de cada 10 personas siguen sin ser localizada ya que, de las 272 carpetas de investigación abiertas por desaparición de 2013 a la fecha, 183 continúan en esa condición, lo que representa el 67.2 por ciento. Además, en estos casos el perfil de las víctimas corresponde, principalmente, a hombres que tienen entre 17 y 35 años de edad.

El fiscal especializado señaló que en este inicio de 2019 se ha tenido una disminución del número de desapariciones y de no localizaciones denunciadas, con 9 casos y 53, respectivamente, en el mes y medio que ha transcurrido del presente año.

Pese a que han sido más las cédulas de no localización que se han emitido por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), las cuales son difundidas a través de redes sociales para tratar de ubicar a las personas que están en paradero desconocido, insistió en que sí hubo una disminución.

No obstante, precisó que se ha hecho más uso de estas plataformas porque incluso los familiares que acuden a levantar la denuncia lo solicitan.

Rosas Collazo expuso que uno de los casos de personas no localizadas que todavía no concluye es el de la regidora de Concepción del Oro y su hija; sin embargo, indicó que se tienen datos de que esta personas se ausentó voluntariamente del domicilio conyugal por motivos personales.

Inclusive mencionó que un familiar de la funcionaria municipal ya tuvo contacto con ella lo que “nos ha estado tranquilizando en el aspecto de no estar tan insistentes, puesto que los policías investigadores estaban constantemente en el ayuntamiento tratando de obtener información y con la familia para obtener algún dato”.